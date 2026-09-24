Про духовку забыла: готовлю хитовый «Яблочник» на сковороде — румяный, нежный с карамельными дольками

Когда духовки нет, а домашней выпечки хочется, выручит обычная сковорода. Пирог получается с сочными яблоками и карамельной верхушкой — выглядит нарядно, будто его специально украшали.
Яблоки вниз, тесто сверху
Для сковороды диаметром 20–22 см понадобится 2–3 яблока, 2 яйца, 70–80 г сахара, 100 мл кефира, 130–150 г муки, чайная ложка разрыхлителя и 20 г сливочного масла. Ещё нужна 1 столовая ложка сахара для фруктов и немного корицы по желанию.
Процесс приготовления:
- Масло растопите в сковороде.
- Добавьте 1 ст.л. сахара и выкладывайте дольки яблок.
- Пару минут прогрейте на слабом огне — края должны стать мягче, но кусочки не развалиться.
- Яйца растерите с сахаром, влейте кефир.
- Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу.
- Тесто вылейте поверх яблок, не перемешивая: фрукты должны остаться на дне.
Переворот, который всё меняет
Сковороду накройте крышкой и держите на минимальном огне 20–25 минут. Первые 15 минут лучше не заглядывать — верх схватится, а жар равномерно пройдёт внутрь. Готовность проверьте шпажкой: если она сухая, нагрев выключите и дайте постоять несколько минут. Края отделите лопаткой, сверху положите большую тарелку и переворачивайте сковороду. Нижний слой становится верхушкой: мягкие дольки покрывают пирог тонкой карамелью.
Перед подачей выпечку остудите, чтобы мякиш уплотнился и куски не разваливались.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова печёт такой пирог несколько лет. Она советует брать кисло-сладкие яблоки — они держат форму и дают приятную кислинку. Ещё один её приём: после переворота дать пирогу полностью остыть на тарелке, тогда карамель застывает и не растекается. А чтобы дно не подгорало, она ставит сковороду на рассекатель огня. Дополнительный совет: в тесто можно добавить щепотку соли — она подчеркнёт сладость и сделает вкус ярче.
Пирог на сковороде — быстрый способ получить домашнюю выпечку с карамельным слоем.
Читайте также:
Яичницу больше не жарю обычным способом: разбиваю яйца в кружку и ставлю на сковороду
Смешала творог с манкой и яблоком — и в духовку: запеканка выходит нежной и ароматной
Беру тыкву и за 1 час делаю вкусные и полезные цукаты — дети едят вместо конфет