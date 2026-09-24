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Про духовку забыла: готовлю хитовый «Яблочник» на сковороде — румяный, нежный с карамельными дольками

Опубликовано: 24 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Про духовку забыла: готовлю хитовый «Яблочник» на сковороде — румяный, нежный с карамельными дольками
Про духовку забыла: готовлю хитовый «Яблочник» на сковороде — румяный, нежный с карамельными дольками
Городовой ру
Яблочный пирог можно испечь без духовки — прямо на сковороде, а после переворота он получит карамельную верхушку. 

Когда духовки нет, а домашней выпечки хочется, выручит обычная сковорода. Пирог получается с сочными яблоками и карамельной верхушкой — выглядит нарядно, будто его специально украшали.

Яблоки вниз, тесто сверху

Для сковороды диаметром 20–22 см понадобится 2–3 яблока, 2 яйца, 70–80 г сахара, 100 мл кефира, 130–150 г муки, чайная ложка разрыхлителя и 20 г сливочного масла. Ещё нужна 1 столовая ложка сахара для фруктов и немного корицы по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Масло растопите в сковороде.
  2. Добавьте 1 ст.л. сахара и выкладывайте дольки яблок.
  3. Пару минут прогрейте на слабом огне — края должны стать мягче, но кусочки не развалиться.
  4. Яйца растерите с сахаром, влейте кефир.
  5. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу.
  6. Тесто вылейте поверх яблок, не перемешивая: фрукты должны остаться на дне.

Переворот, который всё меняет

Сковороду накройте крышкой и держите на минимальном огне 20–25 минут. Первые 15 минут лучше не заглядывать — верх схватится, а жар равномерно пройдёт внутрь. Готовность проверьте шпажкой: если она сухая, нагрев выключите и дайте постоять несколько минут. Края отделите лопаткой, сверху положите большую тарелку и переворачивайте сковороду. Нижний слой становится верхушкой: мягкие дольки покрывают пирог тонкой карамелью.

Перед подачей выпечку остудите, чтобы мякиш уплотнился и куски не разваливались.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова печёт такой пирог несколько лет. Она советует брать кисло-сладкие яблоки — они держат форму и дают приятную кислинку. Ещё один её приём: после переворота дать пирогу полностью остыть на тарелке, тогда карамель застывает и не растекается. А чтобы дно не подгорало, она ставит сковороду на рассекатель огня. Дополнительный совет: в тесто можно добавить щепотку соли — она подчеркнёт сладость и сделает вкус ярче.

Пирог на сковороде — быстрый способ получить домашнюю выпечку с карамельным слоем.

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Автор:
Евгения Сухова
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