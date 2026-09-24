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С 1 октября — новые правила на ЗСД: как оформить льготный проезд по платной дороге

Опубликовано: 24 сентября 2026 12:14
 Проверено редакцией
С 1 октября — новые правила на ЗСД: как оформить льготный проезд по платной дороге
С 1 октября — новые правила на ЗСД: как оформить льготный проезд по платной дороге
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
За 5 дней до поездки нужно оформить важные документы.

С 1 октября в Петербурге меняются правила проезда по Западному скоростному диаметру. Теперь школьные автобусы и транспортер с группами детей смогут ездить по магистрали бесплатно.

Это касается поездок на экскурсии, спортивные соревнования и культурные мероприятия, сообщили в компании ООО «Магистраль Северной столицы».

Кто сможет не платить за проезд

Льгота распространяется на две категории транспорта:

  1. Официальные школьные автобусы.
  2. Любые автобусы, которые везут организованные группы детей (например, на секции или в театр).

На месте договориться не получится

Главное нововведение: просто подъехать к шлагбауму и сказать «мы везем детей» — не сработает. На кассе освободить от оплаты никто не сможет. Придется платить как обычно.

Бесплатный проезд дадут только по предварительным спискам.

Заявку нужно подать оператору ЗСД минимум за 5 рабочих дней до поездки. Если опоздать хоть на день — придется покупать проезд за свой счет.

Что нужно указать в заявке

Организаторам поездки придется собрать небольшой пакет данных. В бумаге нужно прописать:

  • Кто организует поездку.
  • Данные автобуса: марку, модель и госномер.
  • Точный маршрут по ЗСД, а также дату и время.
  • Подразделение Госавтоинспекции, которое уведомили о поездке.

Для обычных школьных автобусов документы можно подать один раз на целый год вперед. А вот для разовых поездок (например, экскурсионных) заявка действует максимум один месяц.

Если поездки регулярные, подавать документы придется каждый месяц.

Жесткие требования к безопасности

Бесплатный билет не освобождает от правил дорожного движения. К машинам предъявляют строгие требования:

  • Автобус должен быть полностью исправен.
  • На кузове обязан висеть желтый знак «Перевозка детей».
  • Маршрут менять нельзя. Проехать без оплаты можно строго в то время и по тому пути, которые указаны в заявке.

Ранее «Городовой» рассказывал про новые правила въезда с 24 сентября по 1 октября.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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