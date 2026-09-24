С 1 октября — новые правила на ЗСД: как оформить льготный проезд по платной дороге

С 1 октября в Петербурге меняются правила проезда по Западному скоростному диаметру. Теперь школьные автобусы и транспортер с группами детей смогут ездить по магистрали бесплатно.
Это касается поездок на экскурсии, спортивные соревнования и культурные мероприятия, сообщили в компании ООО «Магистраль Северной столицы».
Кто сможет не платить за проезд
Льгота распространяется на две категории транспорта:
- Официальные школьные автобусы.
- Любые автобусы, которые везут организованные группы детей (например, на секции или в театр).
На месте договориться не получится
Главное нововведение: просто подъехать к шлагбауму и сказать «мы везем детей» — не сработает. На кассе освободить от оплаты никто не сможет. Придется платить как обычно.
Бесплатный проезд дадут только по предварительным спискам.
Заявку нужно подать оператору ЗСД минимум за 5 рабочих дней до поездки. Если опоздать хоть на день — придется покупать проезд за свой счет.
Что нужно указать в заявке
Организаторам поездки придется собрать небольшой пакет данных. В бумаге нужно прописать:
- Кто организует поездку.
- Данные автобуса: марку, модель и госномер.
- Точный маршрут по ЗСД, а также дату и время.
- Подразделение Госавтоинспекции, которое уведомили о поездке.
Для обычных школьных автобусов документы можно подать один раз на целый год вперед. А вот для разовых поездок (например, экскурсионных) заявка действует максимум один месяц.
Если поездки регулярные, подавать документы придется каждый месяц.
Жесткие требования к безопасности
Бесплатный билет не освобождает от правил дорожного движения. К машинам предъявляют строгие требования:
- Автобус должен быть полностью исправен.
- На кузове обязан висеть желтый знак «Перевозка детей».
- Маршрут менять нельзя. Проехать без оплаты можно строго в то время и по тому пути, которые указаны в заявке.
Ранее «Городовой» рассказывал про новые правила въезда с 24 сентября по 1 октября.