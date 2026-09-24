От танцующих обезьян до гигантских черепах: в Царском Селе расскажут о секретах Императорской фермы

Как болото превратили в царский зоопарк
В XVIII веке на месте нынешнего Александровского парка шумел глухой лес и были болота. При императрице Елизавете Петровне землю расчистили и создали Зверинец.
Сначала это было место для царской охоты. В центре построили пышный павильон «Монбижу» и обнесли всё каменной стеной.
Со временем вкусы правителей изменились. Охота ушла в прошлое. Каменную стену разобрали, а охотничий домик перестроили. На месте старых башен возвели новые красивейшие павильоны — Шапель и Белую башню.
Из охотничьих угодий Зверинец превратился в романтический парк.
Альпийские коровы и слоны-новоселы
Зверинец быстро стал похож на настоящий зоопарк, рассказали в канале музея-заповедника. Сюда завозили редких зверей со всего света:
- Тирольские коровы. Их привезли из Альп на Императорскую ферму. Они давали вкуснейшее молоко для царского стола.
- Экзотичные гости. В парке поселились галапагосские черепахи, ламы и даже слоны. Для слонов построили отдельный павильон.
- Птицы и обезьяны. В вольерах жили павлины. За ними ухаживали очень строго. Сброшенные перья везли во дворец с особой осторожностью, чтобы не повредить. А местным обезьянам включали музыку, под которую они с удовольствием прыгали и «танцевали».
Успейте узнать больше на бесплатной лекции
Хотите узнать, какое именно праздничное блюдо получал царский лосёнок? Об этом и других тайнах расскажет музейный эксперт Елизавета Курдя.
Её лекция «Царскосельский зверинец: от болота до зоопарка» пройдет в рамках выставки керамики «Глазурь и грива». Кстати, сама выставка проработает дольше обычного — до 4 октября.
Как попасть на лекцию:
- Когда: 26 сентября (четверг) в 13:00.
- Где: Пушкин, Императорская ферма (Фермская дорога, лит. А).
- Вход: Бесплатный. Нужно только заранее зарегистрироваться на официальном сайте музея.
- Возрастное ограничение: 12+
Отличный повод прогуляться по осеннему парку и узнать историю места с необычной стороны!
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