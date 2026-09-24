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От танцующих обезьян до гигантских черепах: в Царском Селе расскажут о секретах Императорской фермы

Опубликовано: 24 сентября 2026 12:54
 Проверено редакцией
От танцующих обезьян до гигантских черепах: в Царском Селе расскажут о секретах Императорской фермы
От танцующих обезьян до гигантских черепах: в Царском Селе расскажут о секретах Императорской фермы
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look
В Царском селе жили не только императоры, но и самые необычные животные со всего мира.

Как болото превратили в царский зоопарк

В XVIII веке на месте нынешнего Александровского парка шумел глухой лес и были болота. При императрице Елизавете Петровне землю расчистили и создали Зверинец.

Сначала это было место для царской охоты. В центре построили пышный павильон «Монбижу» и обнесли всё каменной стеной.

Со временем вкусы правителей изменились. Охота ушла в прошлое. Каменную стену разобрали, а охотничий домик перестроили. На месте старых башен возвели новые красивейшие павильоны — Шапель и Белую башню.

Из охотничьих угодий Зверинец превратился в романтический парк.

Альпийские коровы и слоны-новоселы

Зверинец быстро стал похож на настоящий зоопарк, рассказали в канале музея-заповедника. Сюда завозили редких зверей со всего света:

  • Тирольские коровы. Их привезли из Альп на Императорскую ферму. Они давали вкуснейшее молоко для царского стола.
  • Экзотичные гости. В парке поселились галапагосские черепахи, ламы и даже слоны. Для слонов построили отдельный павильон.
  • Птицы и обезьяны. В вольерах жили павлины. За ними ухаживали очень строго. Сброшенные перья везли во дворец с особой осторожностью, чтобы не повредить. А местным обезьянам включали музыку, под которую они с удовольствием прыгали и «танцевали».

Успейте узнать больше на бесплатной лекции

Хотите узнать, какое именно праздничное блюдо получал царский лосёнок? Об этом и других тайнах расскажет музейный эксперт Елизавета Курдя.

Её лекция «Царскосельский зверинец: от болота до зоопарка» пройдет в рамках выставки керамики «Глазурь и грива». Кстати, сама выставка проработает дольше обычного — до 4 октября.

Как попасть на лекцию:

  • Когда: 26 сентября (четверг) в 13:00.
  • Где: Пушкин, Императорская ферма (Фермская дорога, лит. А).
  • Вход: Бесплатный. Нужно только заранее зарегистрироваться на официальном сайте музея.
  • Возрастное ограничение: 12+

Отличный повод прогуляться по осеннему парку и узнать историю места с необычной стороны!

Ранее «Городовой» рассказывал, почему гигантские флаги у «Лахта Центра» решили уменьшить.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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