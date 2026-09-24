Какие многолетники нужно обрезать осенью, а какие – категорически нельзя: инструкция от агронома Давыдовой

Осенний уход за садом связан с избыточным стремлением к эстетической чистоте. Это может негативно сказаться на жизнеспособности многолетних растений. Чрезмерная обрезка стеблей до наступления периода покоя способна привести к отсутствию цветения или гибели культур в весенний период. Агроном Ксения Давыдова рассказала, каких правил необходимо придерживаться во время осенних работ.
Какие растения нужно обрезать под корень
Существует категория травянистых растений, надземная часть которых полностью отмирает к зимнему периоду. Сохранение остатков рискованно, так как накопление влажной биомассы может привести к гниению и повреждению точки роста.
- Пион травянистый. Обрезку следует проводить исключительно после полегания листвы под воздействием первых заморозков (как правило, в середине или конце октября). Стебли срезаются почти вровень с почвой, с сохранением пеньков высотой 2–3 см во избежание повреждения почек возобновления.
- Флокс метельчатый. Учитывая высокую восприимчивость культуры к мучнистой росе, обрезку необходимо выполнять через 3–4 недели после завершения цветения, оставляя 2–3 см над уровнем грунта. Оставление высоких пеньков для снегозадержания не рекомендуется ввиду высокого риска развития патогенной флоры.
- Астильба. В конце октября, по факту побурения листьев и цветоносов, надземную часть растения следует срезать до высоты 2–3 см.
- Ирисы (бородатые и сибирские). Пожелтевшую листву рекомендуется срезать конусом (под углом) на высоте 10–15 см. Данный способ предотвращает скопление дождевой влаги на срезах, минимизируя риск возникновения бактериальной гнили корневища.
- Лилейник. Для поддержания эстетичного вида клумбы весной и снижения риска развития заболеваний увядшую листву следует удалять, оставляя стебли высотой 5–10 см.
- Дельфиниум. Учитывая полую структуру стеблей данной культуры, их низкая обрезка недопустима во избежание попадания влаги внутрь и последующего загнивания корневища. Побеги срезают на уровне 15–20 см, а открытые полости следует герметизировать глиной или садовым варом.
Какие растения категорически нельзя обрезать
Существует большая группа садовых растений, чья надземная часть важна для успешной перезимовки. Полная обрезка данных культур под корень в целях санитарной очистки участка с высокой вероятностью приведет к гибели декоративных насаждений.
- Вечнозеленые культуры. Гейхера, бадан, пахизандра, барвинок и тимьян уходят под снег с сохранением вегетативной массы. Плотная розетка выступает в качестве естественной защиты, предохраняя точки роста от вымерзания и весеннего иссушения под воздействием солнечных лучей. В осенний период допускается исключительно удаление сухих цветоносов и поврежденных нижних листьев.
- Декоративные злаки. Мискантус, овсяницу, ковыль и молинию категорически не рекомендуется скашивать перед зимним сезоном. Срез полых стеблей провоцирует накопление влаги в период оттепелей, что ведет к загниванию корневой системы. Кроме того, объемная куртина обеспечивает эффективное снегозадержание, функционируя как естественный теплоизолятор. Осенью побеги целесообразно связывать в снопы, оставляя обрезку на ранний весенний период.
- Почвопокровные растения. Шиловидные флоксы, очитки, камнеломка и обриета формируют плотный почвенный покров. Осенняя обрезка нарушает целостность дернины, подвергая уязвимые почки воздействию низких температур. Данные культуры должны уходить в зимний период в виде монолитного массива.
- Гортензия крупнолистная. В отличие от иных видов, данный сорт формирует цветочные почки будущего сезона на верхушках побегов текущего года. Обрезка таких стеблей в осенний период приведет к отсутствию цветения в следующем сезоне. Рекомендуется удалять исключительно сухие соцветия до первой пары жизнеспособных почек, после чего производить пригибание и укрытие побегов.
Читайте также:
Правила осенней посадки яблони: агроном Давыдова провела ликбез – приживется без проблем.
Осенняя посадка малины: правильная траншея для хорошего старта – пошаговая инструкция.
Правило «трех групп»: как правильно обрезать клематисы осенью, чтобы насладиться цветением уже в июне.