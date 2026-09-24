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Без договора, но с билетами: состоится ли шоу Канье Уэста в Петербурге

Опубликовано: 24 сентября 2026 10:45
 Проверено редакцией
Без договора, но с билетами: состоится ли шоу Канье Уэста в Петербурге
Без договора, но с билетами: состоится ли шоу Канье Уэста в Петербурге
Global Look Press / Zamir Usmanov
Партнер рэпера сообщил, что концерту все же быть. 

Вокруг приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию продолжается шумиха. Еще вчера казалось, что долгожданное шоу в Петербурге окончательно сорвалось. Однако организаторы снова обнадежили поклонников: концерт состоится.

Даты остаются прежними

Шоу все-таки планируют провести. Речь идет о двух концертах подряд — 10 и 11 октября.

Площадкой для выступления должен стать стадион «Газпром Арена». Партнеры концертного тура артиста - агентство Access Opera, подтвердила это 78.ru.

Почему все подумали, что концерта не будет?

Ранее пресс-служба «Газпром Арены» сделала громкое заявление. По их словам, организаторы шоу так и не подписали договор аренды стадиона.

Без официальных бумаг провести такое масштабное мероприятие просто невозможно. Из-за этого в сети и поползли слухи, что Канье в Петербург не приедет.

Билеты снова в продаже, но есть нюанс

Сейчас ситуация снова изменилась. На сайте агентства Say Agency снова запестрила афиша.

Но главный детектив в другом. Если зайти на официальные ресурсы самого Канье Уэста, Петербурга в списке его мирового тура по-прежнему нет.

Что в итоге?

Организаторы уверяют, что все под контролем и билеты можно покупать смело. Но эксперты музыкального рынка советуют не спешить и дождаться официальных бумаг от площадки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что фанаты Канье Уэста пытаются вернуть деньги за концерт.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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