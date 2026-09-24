Без договора, но с билетами: состоится ли шоу Канье Уэста в Петербурге

Вокруг приезда американского рэпера Канье Уэста в Россию продолжается шумиха. Еще вчера казалось, что долгожданное шоу в Петербурге окончательно сорвалось. Однако организаторы снова обнадежили поклонников: концерт состоится.
Даты остаются прежними
Шоу все-таки планируют провести. Речь идет о двух концертах подряд — 10 и 11 октября.
Площадкой для выступления должен стать стадион «Газпром Арена». Партнеры концертного тура артиста - агентство Access Opera, подтвердила это 78.ru.
Почему все подумали, что концерта не будет?
Ранее пресс-служба «Газпром Арены» сделала громкое заявление. По их словам, организаторы шоу так и не подписали договор аренды стадиона.
Без официальных бумаг провести такое масштабное мероприятие просто невозможно. Из-за этого в сети и поползли слухи, что Канье в Петербург не приедет.
Билеты снова в продаже, но есть нюанс
Сейчас ситуация снова изменилась. На сайте агентства Say Agency снова запестрила афиша.
Но главный детектив в другом. Если зайти на официальные ресурсы самого Канье Уэста, Петербурга в списке его мирового тура по-прежнему нет.
Что в итоге?
Организаторы уверяют, что все под контролем и билеты можно покупать смело. Но эксперты музыкального рынка советуют не спешить и дождаться официальных бумаг от площадки.
Ранее «Городовой» рассказывал, что фанаты Канье Уэста пытаются вернуть деньги за концерт.