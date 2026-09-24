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Синоптики предупредили: в ряде регионов РФ — рекордные ливни и 33-градусная жара

Опубликовано: 24 сентября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
Синоптики предупредили: в ряде регионов РФ — рекордные ливни и 33-градусная жара
фото Global Look Press
К чему готовиться в ближайшие дни и как не попасть впросак с планами

Погода в сентябре словно решила сыграть с россиянами в контрасты: там, где хлещут дожди, почти не видно неба, а в соседних областях солнце будто вернулось из июля.

Синоптики не скрывают — перепады будут ощутимыми: от обильных осадков до температур, способных побить старые рекорды.

Ливни идут с юга: где готовиться к непогоде

Виновница сырых дней — фронтальная волна, пришедшая со стороны Чёрного моря. Она накатывает на запад Европейской России, усиливая осадки до по-настоящему серьёзных значений.

Специалисты центра «Фобос» предупреждают: в Черноземье и Тавриде за сутки может выпасть до 40 мм дождя — для Курска и Феодосии это почти вдвое больше привычных максимумов.

Дальше непогода двинется в сторону Кубани и Придонья: там тоже лучше держать под рукой зонт и не рассчитывать на сухую погоду.

Где столбик термометра взлетит вверх

  • В Астрахани и Элисте воздух раскалится до +33 градусов — такой зной в сентябре выходит далеко за рамки нормы.
  • В Перми и Кирове обещают до +25 градусов, а на Каме есть риск обновить рекорд, державшийся с 1893 года.
  • Татарстан тоже удивит: температура поднимется до +27 градусов, что для сентября выглядит почти как лето.

При этом Центральная Россия останется в умеренном ритме — около +18 градусов, без резких скачков и сюрпризов.

Вывод

Сентябрьские погодные качели в этот раз особенно заметны: одни регионы заливает, другие плавятся от жары. Чтобы планы не пошли прахом, лучше заранее свериться с прогнозом и быть готовым к переменам. Иногда перенос прогулки на пару дней спасает от промокших ботинок и испорченного настроения.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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