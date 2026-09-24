Синоптики предупредили: в ряде регионов РФ — рекордные ливни и 33-градусная жара

Погода в сентябре словно решила сыграть с россиянами в контрасты: там, где хлещут дожди, почти не видно неба, а в соседних областях солнце будто вернулось из июля.
Синоптики не скрывают — перепады будут ощутимыми: от обильных осадков до температур, способных побить старые рекорды.
Ливни идут с юга: где готовиться к непогоде
Виновница сырых дней — фронтальная волна, пришедшая со стороны Чёрного моря. Она накатывает на запад Европейской России, усиливая осадки до по-настоящему серьёзных значений.
Специалисты центра «Фобос» предупреждают: в Черноземье и Тавриде за сутки может выпасть до 40 мм дождя — для Курска и Феодосии это почти вдвое больше привычных максимумов.
Дальше непогода двинется в сторону Кубани и Придонья: там тоже лучше держать под рукой зонт и не рассчитывать на сухую погоду.
Где столбик термометра взлетит вверх
- В Астрахани и Элисте воздух раскалится до +33 градусов — такой зной в сентябре выходит далеко за рамки нормы.
- В Перми и Кирове обещают до +25 градусов, а на Каме есть риск обновить рекорд, державшийся с 1893 года.
- Татарстан тоже удивит: температура поднимется до +27 градусов, что для сентября выглядит почти как лето.
При этом Центральная Россия останется в умеренном ритме — около +18 градусов, без резких скачков и сюрпризов.
Вывод
Сентябрьские погодные качели в этот раз особенно заметны: одни регионы заливает, другие плавятся от жары. Чтобы планы не пошли прахом, лучше заранее свериться с прогнозом и быть готовым к переменам. Иногда перенос прогулки на пару дней спасает от промокших ботинок и испорченного настроения.
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