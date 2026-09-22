Синоптики предупредили: ранняя зима придет в Россию — где снег выпадет уже в октябре

В каких регионах выпадет первый снег уже в следующем месяце

Октябрь на севере России в этом году может удивить: зима не станет церемониться и попробует заявить о себе уже в первых числах месяца.

Синоптики не исключают ранние снегопады в ряде регионов, хотя и подчеркивают — это пока лишь вероятный сценарий.

В южных и центральных районах резких перемен не ждут, там октябрь обещает остаться по-осеннему умеренным.

Сибирь: первые снежные дни

Север Красноярского края, Якутия и Таймыр могут стать первыми площадками для «пробного» снега. Уже в начале октября там возможны осадки, а к финалу месяца ночные температуры способны уйти в минус 20.

При этом специалисты отмечают: средний температурный фон ожидается выше нормы, так что устойчивый снежный покров вряд ли ляжет сразу.

Урал: холод ближе к концу второй декады

На севере Урала заметное похолодание прогнозируют после 15 октября. Под первыми снегопадами могут оказаться Свердловская область, ХМАО и ЯНАО.

Ночью столбики термометров способны опуститься до −12, днем — колебаться у нулевой отметки. В горах снежный покров появится раньше и продержится дольше, чем на равнинных участках.

Дальний Восток: контраст температур

На севере ДФО — в Якутии, на Чукотке и в северных районах Хабаровского края — морозы до −15…−20 могут прийти уже в первой половине октября.

В Приморье ситуация иная: в начале месяца еще возможны дневные температуры до +15, но после 20-го числа вероятен резкий разворот к заморозкам и мокрому снегу. На юге округа, по прогнозу, температура останется выше климатической нормы.

Что полезно сделать прямо сейчас:

проверить состояние зимней одежды и обуви — лучше достать их до первых снегопадов;

подготовить окна и двери к холодам, если живете в северных широтах;

положить в машину щетку для снега, скребок и теплый плед — пригодятся при внезапных заморозках.

Ранние снегопады на севере — вполне вероятный, но не гарантированный сценарий, а морозы пока ожидаются эпизодическими.

Прогноз еще может корректироваться, поэтому не стоит торопиться с выводами, но и откладывать подготовку не имеет смысла. Особенно это касается жителей регионов, где похолодание приходит раньше обычного.

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