Срок годности сыра заметно увеличится: помогут 2 простых трюка

Где и как хранить твердый сыр, чтобы он не испортился

Кусок твердого сыра редко съедают за пару дней, а потом он неделями лежит в холодильнике и портится. В итоге продукт приходится выбрасывать — обидно и невыгодно.

Но есть простые способы сохранить сыр свежим дольше, и они совсем не требуют особых усилий.

Как упаковать сыр правильно

Главный враг сыра — воздух: из-за него продукт сохнет и быстрее портится. Сразу после покупки кусок стоит плотно обернуть пищевой пленкой или полиэтиленом — так он спокойно пролежит в холодильнике до двух недель. Если сыр уже начали резать, обычной упаковки мало: тут важна температура.

Температура решает многое

Для начатого сыра лучше выделить самое прохладное место в холодильнике — там, где температура не выше +2 градусов.

Замораживать продукт не обязательно: при такой прохладе он сохранит вкус и текстуру. Главное — не оставлять его в дверце: там температура постоянно скачет.

Что поможет сохранить сыр дольше:

плотная упаковка без доступа воздуха;

хранение при температуре не выше +2 градусов;

отдельное место в глубине холодильника, подальше от дверцы.

Пара простых шагов реально продлевают жизнь сыру и спасают продукт от преждевременной порчи. Не нужно сложных приспособлений — достаточно пленки и правильного места в холодильнике. Так получится и сэкономить, и не выбрасывать еду зря.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия всегда держит в запасе пищевую пленку специально для сыра. Она хранит начатый кусок на верхней полке у задней стенки холодильника — там холоднее. По ее словам, так сыр остается свежим почти в два раза дольше обычного.

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