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Яичницу больше не жарю обычным способом: разбиваю яйца в кружку и ставлю на сковороду

Опубликовано: 23 сентября 2026 12:31
 Проверено редакцией
Яичницу больше не жарю обычным способом: разбиваю яйца в кружку и ставлю на сковороду
Яичницу больше не жарю обычным способом: разбиваю яйца в кружку и ставлю на сковороду
Городовой ру
Рассказываем, как получить нежную текстуру без пересушенного белка и лишней посуды.

Приготовить яичницу можно без сковороды. Если разбить яйца в керамическую чашку и прогреть на пару, результат удивит: масса получается шелковистой, без сухих краёв и грубого белка. Посуда остаётся чистой, а плита — без брызг.

Что понадобится и как готовить

Возьмите термостойкую чашку с толстыми стенками. Смажьте её изнутри кусочком сливочного масла. Разбейте два яйца, влейте ложку молока, посолите. Вилкой размешайте — не взбивайте, просто соедините желток с белком.

В широкую кастрюлю положите силиконовый коврик или сложенную ткань, чтобы чашка не касалась дна. Поставьте её внутрь и налейте кипяток так, чтобы вода доходила до середины стенок. Накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и оставьте на 7–10 минут.

За пару минут до конца посыпьте тёртым сыром, зеленью или кусочками помидоров. Крышка вернётся на место, сыр расплавится. Хотите жидкий желток — вынимайте раньше. Нужен плотный омлет — держите дольше.

Почему это работает

На сковороде металл раскалён, поэтому низ яйца схватывается мгновенно, а середина остаётся сырой. Края пересыхают, пока центр доходит. В чашке прямого жара нет: пар греет мягко и равномерно, влага сохраняется внутри.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова готовит так каждое утро. Она советует ставить чашку на силиконовую подставку, а не на голое дно — стекло не треснет. Ещё один её приём: не солить яйца до готовности. Соль стягивает белок, и нежность пропадает. Посолите уже в чашке перед едой.

Способ экономит время и посуду. Яйца получаются нежными, а вкус легко менять добавками.

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Автор:
Евгения Сухова
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