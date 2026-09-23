Что происходит с новостройками в Петербурге и почему московский спад путает все карты

Рынок жилья в России сейчас напоминает странные качели.

Кажется, что продажи новостроек с треском провалились. Но если присмотреться, все не так однозначно. Во многих городах люди продолжают активно покупать квартиры.

Главный виновник общей негативной статистики — Москва. А вот Петербург выбрал другую траекторию, сообщает "РБК Недвижимость" со ссылкой на аналитиков сервиса «Пульс Продаж Новостроек».

Москва тянет рынок на дно

За первые восемь месяцев года в крупных городах России продали чуть больше 130 тысяч квартир в строящихся домах. Это почти на 10% меньше, чем годом ранее.

Спад кажется серьезным, но тут есть важная деталь. Продажи упали всего в пяти мегаполисах из шестнадцати. В остальных одиннадцати городах застройщики, наоборот, в плюсе.

Почему же общая цифра ушла в минус? Все дело в столице. На Москву приходится четверть всех сделок в стране. И там спрос рухнул почти на 38%. Если вынести Москву за скобки, то вся остальная Россия показала бы уверенный рост на 6,4%.

Как дела в Санкт-Петербурге

В Петербурге продажи тоже просели, но без драматических обвалов. За восемь месяцев число сделок снизилось на 7,1%. Для сравнения: в Москве падение почти в пять раз сильнее.

При этом лето выдалось тяжелым для всех. К августу рынок замер даже в Петербурге.

Чего ждать дальше?

Спад продаж продолжает нарастать. Август стал самым тяжелым месяцем за последнее время: число сделок в стране упало почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Для покупателей в Петербурге это означает одно: время бешеного спроса прошло. Застройщики больше не могут поднимать цены каждый месяц. Теперь им приходится бороться за каждого клиента.

Если вам нужна квартира в Петербурге прямо сейчас, главный инструмент — это семейная ипотека или рассрочка от застройщика. Набирать обычную ипотеку под высокие проценты эксперты сейчас настоятельно не рекомендуют.

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