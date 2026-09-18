Думал, что готовлю вкуснейший шашлык. Но на днях попробовал лучше: теперь знаю, в чём секрет

Оказывается, главный секрет сочного шашлыка не в маринаде, а в том, когда солить мясо и какие угли использовать.

Долгое время считалось, что главный секрет вкусного шашлыка — в маринаде. Но опыт показывает: дело совсем в другом. Кому однажды довелось попробовать мясо, которое тает во рту, становится ясно: привычный шашлык — просто хорошо, а этот — идеально. Секрет такого шашлыка не в вине или гранатовом соке, а в другом, пишет автор канала "Блог строителя".

Не солите заранее

Главное открытие: мясо нельзя солить до жарки. Соль вытягивает сок, и шашлык получается сухим. Маринуйте без соли — с луком, специями, чем угодно. А солите уже тогда, когда нанизали на шампуры или уложили в решётку. Просто посыпьте сверху мелкой солью и сразу на угли. Этот простой приём делает мясо нежным и сочным. Проверено — работает.

Как правильно жарить

Но есть ещё одна ошибка, которую совершают почти все. Дело не в мясе и не в маринаде, а в процессе. Многие наваливают угли размером с кирпич, заливают жидкостью для розжига и бросают мясо на раскалённые докрасна угли. В итоге снаружи — угольки, внутри — сырость. Чтобы шашлык получился, запомните три правила.

Угли должны быть мелкими. Крупные дают неравномерный жар. Жидкость для розжига — табу. Она пропитывает угли и придаёт мясу химический привкус. Жарить на красных углях нельзя. Пламя погасло, но жар ещё слишком сильный. Нужно подождать, пока угли покроются лёгким пеплом и станут серыми. Тогда температура ровная, и мясо прожаривается равномерно, не сгорая снаружи.

Личный опыт автора

Муж автора "Городового" Евгении Суховой раньше мясо солил вместе с луком и оставлял на ночь, полагая, что так оно лучше промаринуется. Но шашлык часто получался суховатым. Теперь маринует без соли, а солит перед самой жаркой. Также отказался от жидкости для розжига, покупает готовые угли или жжёт дрова до мелких угольков. Ждёт, пока они посереют. Результат — сочное мясо с корочкой, но без горечи.

А Евгения в это время готовит вкусный соус к шашлыку. Рецепт простой: несколько спелых помидоров, пучок кинзы, пара зубчиков чеснока, половина острой перчинки, соль и щепотка хмели-сунели. Всё измельчается блендером или мелко рубится ножом, добавляется 1 ложка растительного масла и немного лимонного сока. Соус получается свежим, с лёгкой остротой и отлично подчёркивает вкус мяса. Гости всегда просят добавку.

Вывод

Секрет сочного шашлыка прост: не солите мясо заранее и следите за углями. Мелкие угли без химии и правильный жар дают тот самый вкус, который запоминается.

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