Можно ли сохранить свеклу до следующего лета в квартире — и как правильно это сделать

Что сделать, чтобы свекла оставалась сочной и сладкой до следующего урожая

Осень щедро делится урожаем, и свекла в этом списке — настоящая находка: плотная, сладкая, универсальная. И пусть у вас нет своего погреба — это вовсе не повод отказываться от запасов на зиму.

При грамотном подходе корнеплоды отлично переживут месяцы в обычной городской квартире, сообщает опытный садовод.

Тонкости подготовки: без спешки и лишней воды

Собирать свеклу нужно в сухой день, пока не ударили первые заморозки. Лучше работать вилами — так вы не повредите нежную кожуру. Ботву аккуратно срежьте, оставив короткие черешки в 1–2 см.

Самое важное правило: не мойте корнеплоды. Влага — главный враг при хранении, она быстро запускает процессы гниения.

После выкопки дайте свекле «отдохнуть» 2–3 дня в тени, а землю просто стряхните руками — так сохранится естественный защитный слой.

Выбираем место в квартире

Идеальная температура для хранения — 0…+2 градуса, поэтому лучший вариант — утеплённый балкон или лоджия. Удобно держать свеклу в ящиках с сухим песком или опилками: такая прослойка стабилизирует влажность.

Подойдут и плотные пакеты с небольшими отверстиями — они дают нужную вентиляцию. Если балкона нет, небольшое количество корнеплодов спокойно дождётся весны в нижнем отсеке холодильника.

Маленькие секреты долгого хранения

Пересыпьте свеклу древесной золой или измельчённым мелом — щелочная среда сдерживает появление плесени.

Если воздух в квартире слишком сухой, накройте ящики мхом‑сфагнумом или слегка влажной тканью — это сохранит нужную влажность без риска загнивания.

Держите свеклу подальше от картофеля и яблок: выделяемый ими этилен ускоряет старение овощей.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия уже третий год хранит свеклу на лоджии в ящике с песком — и почти ничего не теряет. По её словам, секрет прост: не торопиться и отнестись к подготовке как к важному этапу, а не к рутине.

Вывод

Сохранить свеклу до лета в квартире вполне реально. Немного внимания на старте, подходящее место и пара проверенных приёмов — и вы весь год будете наслаждаться плотными, сочными корнеплодами без потери вкуса.

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