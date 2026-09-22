Даже долгая поездка в автобусе не превратится в ад: помогут 3 хитрости

Осенние поездки на автобусе легко могут обернуться испытанием, особенно если рейс долгий. Но пара простых хитростей поможет доехать без мучений. Вот что реально стоит взять на заметку.
Одежда и место
Главное правило — одевайтесь многослойно. Легкая куртка поверх футболки спасет и от кондиционера, и от духоты.
Место у окна — не просто вид, а точка опоры: во сне можно прислониться к стеклу и не свалиться на соседа. Обувь выбирайте свободную, чтобы легко снять и дать ногам отдых.
Что взять в салон:
- беруши и маска для глаз — от шума и света;
- подушка под шею — спасет плечи от затекания;
- вода и легкий перекус — яблоко или батончик вместо плотного обеда.
Еда и напитки
Перед выездом лучше не наедаться. Тяжелая еда в сидячем положении вызывает вздутие и дискомфорт. Алкоголь — вообще плохая идея: тошнота и головная боль в дороге только усугубятся. Лучше перекусить за пару часов до отправления чем-то легким.
Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой
Анастасия раз в месяц ездит автобусом в соседний город к родным. Она уверена, что беруши и место у окна решают проблему почти полностью. Без ортопедической подушки под шею плечи ноют до самого вечера.
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