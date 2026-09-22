Даже долгая поездка в автобусе не превратится в ад: помогут 3 хитрости

Долгий автобус — не приговор, если заранее продумать детали

Осенние поездки на автобусе легко могут обернуться испытанием, особенно если рейс долгий. Но пара простых хитростей поможет доехать без мучений. Вот что реально стоит взять на заметку.

Одежда и место

Главное правило — одевайтесь многослойно. Легкая куртка поверх футболки спасет и от кондиционера, и от духоты.

Место у окна — не просто вид, а точка опоры: во сне можно прислониться к стеклу и не свалиться на соседа. Обувь выбирайте свободную, чтобы легко снять и дать ногам отдых.

Что взять в салон:

беруши и маска для глаз — от шума и света; подушка под шею — спасет плечи от затекания; вода и легкий перекус — яблоко или батончик вместо плотного обеда.

Еда и напитки

Перед выездом лучше не наедаться. Тяжелая еда в сидячем положении вызывает вздутие и дискомфорт. Алкоголь — вообще плохая идея: тошнота и головная боль в дороге только усугубятся. Лучше перекусить за пару часов до отправления чем-то легким.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия раз в месяц ездит автобусом в соседний город к родным. Она уверена, что беруши и место у окна решают проблему почти полностью. Без ортопедической подушки под шею плечи ноют до самого вечера.

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