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Гербы, флаги, столицы: короткий тест для тех, кто знает географию на отлично

Опубликовано: 22 сентября 2026 07:10
 Проверено редакцией
Гербы, флаги, столицы: короткий тест для тех, кто знает географию на отлично
Гербы, флаги, столицы: короткий тест для тех, кто знает географию на отлично
Городовой ру
Как хорошо вы знаете географию России?

Нравится ли вам исследовать карты? Этот короткий тест понравится любителям географии. Он проверит, насколько хорошо вы знаете регионы России. В нём всего три вопроса, каждый с тремя вариантами ответов. Выберите один правильный вариант. В конце вы найдёте результаты и краткое объяснение.

Вопрос 1. На гербе какого города России изображён верблюд?

А) Челябинск
Б) Волгоград
В) Казань

Вопрос 2. Столица Башкирии - это город...

А) Чебоксары
Б) Уфа
В) Элиста

Вопрос 3. Какой субъект Российской Федерации - самый восточный?

А) Чукотский автономный округ
Б) Камчатский край
В) Магаданская область

Результаты

Правильный ответ: А) Челябинск. Верблюд указывает на историческое значение Челябинска как важного торгового города.
Правильный ответ: Б) Уфа. Столица Башкирии - Уфа, Чебоксары - столица Чувашии, Элиста - столица Калмыкии.
Правильный ответ: А) Чукотский автономный округ - самый восточный регион России. А самая восточная точка России - находящийся на Чукотском полуострове мыс Дежнева.

Надеемся, этот мини-тест был для вас полезным и интересным. Проверяйте свои знания, узнавайте новое и путешествуйте по России, изучайте ее субъекты. Для начала - хотя бы по карте.

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Автор:
Артем Петров
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