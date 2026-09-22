Гербы, флаги, столицы: короткий тест для тех, кто знает географию на отлично

Нравится ли вам исследовать карты? Этот короткий тест понравится любителям географии. Он проверит, насколько хорошо вы знаете регионы России. В нём всего три вопроса, каждый с тремя вариантами ответов. Выберите один правильный вариант. В конце вы найдёте результаты и краткое объяснение.
Вопрос 1. На гербе какого города России изображён верблюд?
А) Челябинск
Б) Волгоград
В) Казань
Вопрос 2. Столица Башкирии - это город...
А) Чебоксары
Б) Уфа
В) Элиста
Вопрос 3. Какой субъект Российской Федерации - самый восточный?
А) Чукотский автономный округ
Б) Камчатский край
В) Магаданская область
Результаты
Правильный ответ: А) Челябинск. Верблюд указывает на историческое значение Челябинска как важного торгового города.
Правильный ответ: Б) Уфа. Столица Башкирии - Уфа, Чебоксары - столица Чувашии, Элиста - столица Калмыкии.
Правильный ответ: А) Чукотский автономный округ - самый восточный регион России. А самая восточная точка России - находящийся на Чукотском полуострове мыс Дежнева.
Надеемся, этот мини-тест был для вас полезным и интересным. Проверяйте свои знания, узнавайте новое и путешествуйте по России, изучайте ее субъекты. Для начала - хотя бы по карте.
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