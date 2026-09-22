Когда чёлка и длина меняют внешность в лучшую сторону: 14 стрижек после 60

Перечислены удачные стрижки для женщин старше 60 лет

Изменить прическу можно с помощью другой челки, передних прядей или перехода на новую длину. Представляем вашему вниманию подборку из 14 стрижек, которые подойдут женщинам после 60 лет. Здесь есть разные варианты, но их объединяет одно - внимание к деталям.

Стрижка до плеч с челкой-шторкой

Такая челка имеет плавный переход, при этом длина стрижки остается неизменной. Особенно красиво прическа смотрится в русом оттенке. Для правильного положения челку следует укладывать круглой щеткой.

Округлый боб в каштановом оттенке

Стрижка является объемной по бокам, имеет плавный контур и аккуратную челку, которая укладывается наискосок. Пряди открывают подбородок и щеки. Особенно эффектно волосы смотрятся в теплом каштановом оттенке. Во время сушки кончик волос нужно направлять внутрь с помощью круглой щетки.

Короткая стрижка с текстурой

Этот вариант имеет короткие пряди, из-за чего макушка кажется взъерошенной. Седые и темные волосы образуют текстуру, что придает дополнительный объем. Образ смотрится игриво и смело. Для некоторых прядей можно использовать матовые средства для укладки.

Стрижка до ключиц в светлом оттенке

Прямые волосы будут смотреться более аккуратно, если подстричь их до ключиц. Здесь нет множества слоев, поэтому концы могут показаться плотными. Для подчеркивания плавности лучше всего использовать светлый пепельный оттенок.

Боб с удлиненными прядями к лицу

Передние пряди спускаются к ключице, при этом затылок стрижется короче. Особенно удачно стрижка смотрится в темно-каштановом цвете.

Серебристое каре с негустой челкой

Через челку можно увидеть лоб, а также сделать акцент на глазах. Каре станет мягким, если использовать для него серебристый оттенок волос. Повседневную укладку будет делать очень просто, ведь достаточно уложить передние пряди и челку.

Пикси-боб с мягкими слоями

“Пикси-боб сохраняет более длинные пряди на макушке и по бокам, чем классическая пикси. Благодаря этому у лица остается мягкое обрамление, а силуэт выглядит компактным. На серебристо-серых волосах хорошо видны отдельные пряди”, - сообщает mixnews.lv.

Русое каре одной длины

Этот вид каре практически без слоев, ведь все пряди имеют одинаковую длину. Стрижка делает лицо более открытым, особенно удачно она смотрится в теплом русом цвете. В процессе сушки важно делать небольшой объем у корней, а также кончики прядей направлять по форме прически.

Боб с прядями на бок

При такой стрижке передние пряди укладываются на бок, из-за чего они огибают лицо. Прическа смотрится очень аккуратно и мягко особенно в светло-каштановом оттенке. В длине концов прядей должна быть небольшая разница, из-за чего переходы будут плавными. Стрижка требует правильной укладки.

Пикси в пепельном оттенке с удлиненными прядями

Пряди в челке и на макушке позволяют рассматривать сразу несколько видов укладок. Волосы можно уложить спокойно, приподнять у корней, направить в сторону. Лучше всего для стрижки подходит коричневый цвет в холодном оттенке.

Шегги с мягкими слоями в серебристом оттенке

Стрижка имеет удлиненные пряди у плеч и укороченные на макушке. Переходы должны быть мягкими, а оттенок - серебристо-серым. Со стороны прическа смотрится слегка небрежно, поэтому она не требует особой укладки.

Бикси с объемом у висков

“Бикси представляет собой боба и пикси. Здесь сохранено больше длины около ушей, поэтому прическа смотрится более мягкой и круглой. Короткий затылок поддерживает форму, а сочетание тёмных и седых прядей создает заметный объем. Этот вариант можно взять за ориентир, если хочется открытой шеи”, - рассказывает источник.

Прямая стрижка ниже плеч

В стрижке наблюдаются едва заметные слои, которые делают форму мягкой. Прическа смотрится аккуратно, не требует особой укладки. Особенно хорошо волосы смотрятся в теплом коричневом оттенке.

Французский боб с челкой

Для этой стрижки челка не должна быть густой. Французский боб смотрится выразительно даже без укладки. Самый удачный оттенок - серебристо-белый.

Совет

Перед любой стрижкой лучше проконсультироваться с личным мастером, что позволит подобрать подходящий вариант. Также важно объяснить парикмахеру, как вы привыкли носить волосы, в какую сторону зачесывать и т.д.

Читайте также:

2 ложки в таз — 20 минут, и пятки нежные как сливочное суфле: домашний спа вместо дорогого педикюра

Не только Кучково: как раньше называлась Москва - секреты российской столицы

«Я тебя могну»: что означает новое слово и почему оно стало трендом соцсетей