Храню морковь только так: хитрый метод — и не вянет до весны, сочная и хрустящая

Морковь может оставаться сочной и хрустящей всю зиму, если создать правильные условия.

Морковь может оставаться сочной и хрустящей всю зиму, если создать правильные условия. Что важно учесть расказала автор блога "В саду у Валентинки".

Что любит морковь

Оптимальная температура — 0...+3 C. При +5 C корнеплод пробуждается и начинает прорастать. Влажность воздуха должна быть 85–90%: в сухом помещении морковь вянет и становится деревянной. Морковь не переносит сквозняков — ей важен уровень углекислого газа (3–5%), который замедляет прорастание. Также избегайте соседства с яблоками, грушами и тыквой: они выделяют этилен, ускоряющий созревание.

Правила закладки

Убирайте урожай вовремя. Прекратите полив за 10 дней до выкопки, иначе корнеплоды будут слишком сочными и быстро завянут. В сырую погоду не копайте: морковь наберёт влагу и испортится.

Быстро обрезайте ботву. Разложите морковь тонким слоем, дайте просохнуть пару часов и сразу удалите ботву, не оставляя хвостиков. Волосовидные корешки можно оборвать, живые не трогайте.

Не мойте корнеплоды. Достаточно снять крупные комья земли перчаткой.

Дайте моркови отпотеть. После просушки на поле оставьте её в погребе или сарае на несколько дней. Кожура станет плотнее и лучше перенесёт хранение.

Закладывайте в деревянные ларьки (высотой до 1 м) или тканевые мешки. Для малых объёмов подойдёт обёртывание в бумагу — она защищает от влаги.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова уже несколько лет хранит морковь, пересыпая её луковой шелухой. Она укладывает корнеплоды в ящик слоями, перекладывая каждый слой сухой шелухой. Это защищает от гнили и продлевает свежесть. Ещё один её совет: если погреб сырой, поставьте рядом с ящиком открытую ёмкость с негашёной известью — она впитает лишнюю влагу.

Главное — прохлада, умеренная влажность и отсутствие сквозняков. Соблюдайте правила уборки и закладки, и морковь останется сочной до весны.

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