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Главный лесной художник: почему Шишкин не смог жить в Европе и где сейчас увидеть его шедевры в Петербурге

Опубликовано: 22 сентября 2026 01:31
 Проверено редакцией
Главный лесной художник: почему Шишкин не смог жить в Европе и где сейчас увидеть его шедевры в Петербурге
Главный лесной художник: почему Шишкин не смог жить в Европе и где сейчас увидеть его шедевры в Петербурге
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Шишкин разглядывал кору в лупу и не смог ужиться в Германии.

Ивана Шишкина знает каждый. Его картины с детства знакомы нам по оберткам конфет и учебникам. Но мало кто знает, какой драмой для художника обошлась поездка за границу.

Золотая клетка Европы

В молодости Шишкин уехал учиться в Европу. За успехи в учебе его отправила Академия художеств. Он жил в Германии, Швейцарии, Франции и получил признание за рубежом.

Но европейские пейзажи казались ему слишком «причесанными» и правильными. Художник страшно скучал по родному дому. В письмах друзьям он прямо кричал от тоски: не понимал, зачем сидит в немецком отеле, когда всем сердцем любит Россию.

«Ботаник» с кистью в руках

Для Шишкина русская природа была главной страстью всей жизни. За любовь к лесу друзья шутливо называли его «царем леса».

Художник знал тайгу и рощи как настоящий ученый. Он изучал мох, кору деревьев и форму хвоинок под лупой. Коллеги шутили: если Шишкин рисует сосну, то по картине можно точно определить ее возраст и болезнь.

Именно в этой дикой, естественной красоте родного края он находил силу, пишет канал "Русского музея".

Все шедевры в одном месте

Почувствовать эту любовь к родине сегодня можно в Русском музее. Там проходит гигантская выставка «Иван Шишкин. Русский лес».

На выставку со всей страны собрали около 120 работ мастера. Здесь есть все: от знаменитых огромных полотен до совсем маленьких, уютных эскизов. Это редкий шанс увидеть самые известные картины Шишкина в одном месте.

Полезная информация для посетителей

  • Режим работы: Посмотреть на работы мастера можно даже во вторник — в день, когда музей обычно закрыт.
  • Экскурсии: По выставке проводят быстрые и познавательные программы «Лесное царство». На них без скучных терминов рассказывают о жизни художника.
  • Важное правило: Билеты продаются на конкретное время. Опаздывать нельзя: пройти на выставку можно только в течение 15 минут от указанного в билете времени.

Если вы хотите отдохнуть от городской суеты и зарядиться мощной энергией русской природы — обязательно загляните на выставку. Картины Шишкина — это лучший способ понять, за что он так сильно любил свой дом.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге появится улица в честь легендарного гонщика.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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