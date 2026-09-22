Платить придется по полной: какие долги не спишутся после смерти, а перейдут наследникам

Наследство и долги: что переходит к родственникам, а что списывается.

Смерть близкого человека — тяжелое время, и разбираться с финансами в этот момент особенно трудно. Родственники часто не знают, брал ли умерший кредиты, где хранил документы и была ли у него страховка.

Где искать долги умершего

Проверьте кредитную историю, если есть персональные данные и доступ к сервисам. Откройте наследственное дело у нотариуса: он запросит сведения в банках и МФО. Изучите документы дома — договоры кредитов, страховок, пенсионных фондов.

Проверьте телефон покойного: приложения банков, сообщения от кредиторов. Загляните в базу ФССП на предмет исполнительных производств и на fedresurs.ru — вдруг начата процедура банкротства. Неоплаченные налоги видны в личном кабинете ФНС. Важно: снимать деньги с карты умершего нельзя до принятия наследства.

Какие долги не передаются

Закон четко разделяет обязательства. Не переходят долги, неразрывно связанные с личностью умершего. К ним относятся:

Текущие алименты — будущие платежи после смерти прекращаются.

Административные и уголовные штрафы, включая штрафы ГИБДД.

Компенсация морального вреда, если суд не присудил ее при жизни должника.

Поручительство, где требовалось личное участие.

Какие долги переходят наследникам

Денежные и имущественные обязательства переходят, но только в пределах стоимости наследства.

Кредиты, микрозаймы, долги перед физлицами, рассрочки — смерть не прекращает обязательство. Если был куплен полис страхования жизни, долг закроет страховая.

Коммунальные долги передаются, даже если квартира не в собственности. Налоговые задолженности и долг по алиментам, возникший до смерти, тоже переходят. Оспорить долг можно в суде, если кредит оформлен по ошибке или под давлением.

Читайте также:

Завещание и дарение – в прошлом: как проще и надежнее передать квартиру детям

Как получить звание «Ветеран труда» за советский стаж и не потерять льготы: правила 2027 года

Не седые прядки, а лоснящиеся локоны: как вернуть натуральный цвет волосам