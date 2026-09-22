Бюджетный паштет, а удовольствия вагон: вместо колбасы делаю намазку — и на перекус, и на праздник

Вместо магазинных мясных изделий я отдаю предпочтение приготовлению домашнего печёночного паштета.
Технология предполагает обжарку всех ингредиентов в одной емкости с последующим измельчением до кремообразной консистенции при добавлении сливочного масла. Это позволяет получить продукт, подходящий как для повседневных завтраков, так и для праздничной сервировки.
Ингредиенты:
- 500 г куриной или говяжьей печени,
- 1 крупная луковица,
- 1 морковь,
- 1 яблоко кисло-сладкого сорта (около 150 г),
- 100 г сливочного масла,
- 1 ст. л. растительного масла,
- соль,
- черный перец,
- щепотка мускатного ореха.
Инструкция по приготовлению:
Нарежьте лук, натрите морковь и пассеруйте на растительном масле в течение 4–5 минут. Добавьте очищенное и нарезанное кубиками яблоко, продолжайте готовить еще 2–3 минуты.
Подготовленную печень нарежьте и добавьте к овощной смеси. Обжаривайте на среднем огне до готовности, избегая пересушивания, чтобы сохранить внутреннюю сочность продукта. Приправьте солью, перцем и остудите.
Переложите подготовленные ингредиенты в чашу блендера, добавьте размягченное сливочное масло и доведите массу до однородной консистенции.
Проверьте блюдо на вкус на содержание соли, переложите его в контейнер и охлаждайте в холодильнике не менее двух часов.
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