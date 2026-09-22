Бюджетный паштет, а удовольствия вагон: вместо колбасы делаю намазку — и на перекус, и на праздник

Не паштет, а райское наслаждение – готовится проще простого

Вместо магазинных мясных изделий я отдаю предпочтение приготовлению домашнего печёночного паштета.

Технология предполагает обжарку всех ингредиентов в одной емкости с последующим измельчением до кремообразной консистенции при добавлении сливочного масла. Это позволяет получить продукт, подходящий как для повседневных завтраков, так и для праздничной сервировки.

Ингредиенты:

500 г куриной или говяжьей печени,

1 крупная луковица,

1 морковь,

1 яблоко кисло-сладкого сорта (около 150 г),

100 г сливочного масла,

1 ст. л. растительного масла,

соль,

черный перец,

щепотка мускатного ореха.

Инструкция по приготовлению:

Нарежьте лук, натрите морковь и пассеруйте на растительном масле в течение 4–5 минут. Добавьте очищенное и нарезанное кубиками яблоко, продолжайте готовить еще 2–3 минуты.

Подготовленную печень нарежьте и добавьте к овощной смеси. Обжаривайте на среднем огне до готовности, избегая пересушивания, чтобы сохранить внутреннюю сочность продукта. Приправьте солью, перцем и остудите.

Переложите подготовленные ингредиенты в чашу блендера, добавьте размягченное сливочное масло и доведите массу до однородной консистенции.

Проверьте блюдо на вкус на содержание соли, переложите его в контейнер и охлаждайте в холодильнике не менее двух часов.

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