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Вот почему котлеты в столовых СССР получались такими сочными — секрет в 2 хитростях: без лука и молока

Опубликовано: 19 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Вот почему котлеты в столовых СССР получались такими сочными — секрет в 2 хитростях: без лука и молока
Вот почему котлеты в столовых СССР получались такими сочными — секрет в 2 хитростях: без лука и молока
Городовой ру
Секрет котлет из советской столовой

Эти два профессиональных приема помогут вам справиться с ностальгией и приготовить качественный обед.

Многие помнят легендарные котлеты из советского общепита и очень их любят за сочность и нежную текстуру. Попытки воссоздать этот рецепт в домашних условиях часто не приносили желаемого результата, так как технология приготовления основывалась на двух ключевых секретах.

Во-первых, использование большого объема хлеба

В отличие от современных стандартов, в советской рецептуре хлеб добавлялся в пропорции, близкой к мясной основе. Это делалось не для экономии, а для придания изделиям легкости и сочности. Примечательно, что хлеб не замачивали в молоке.

Во-вторых, способ термической обработки

Вместо жарки применялось запекание, что позволяло добиться мягкой консистенции. Кроме того, приготовление в духовом шкафу делает блюдо более диетическим и сбалансированным по сравнению с обжариванием на сковороде.

Воспоминания потребителей

«В любом магазине продавались, лежали на деревянных лоточках, заворачивались в бумажку, на краешке писали карандашиком стоимость,... вроде и хлеба там было много, НО это было ОЧЕНЬ вкусно!», – вспоминает Светлана К.

Ранее мы рассказали, как испечь вкусное домашнее печенье.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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