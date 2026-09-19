Без сахара и уксуса: как приготовить квашеные кабачки на зиму - на капусту даже не смотрю

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Из кабачков, перцев и томатов готовлю "Анкл Бенс" - не лечо, а вкусовая "бомба": захочется есть целыми банками

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Не режьте крупно и дайте 4 часа: готовим хрустящие кабачки с чесноком и укропом

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Самая вкусная летняя закуска из кабачков: без жарки, духовки и хлопот — хранится в банке

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Не в чулке и не в холодильнике: как хранить чеснок — не плесневеет и не прорастает

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Сбербанк ввел полезное изменение для всех, кто использует приложение банка — что изменилось и как это работает

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