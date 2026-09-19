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Без сахара и уксуса: как приготовить квашеные кабачки на зиму - на капусту даже не смотрю

Опубликовано: 19 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Без сахара и уксуса: как приготовить квашеные кабачки на зиму - на капусту даже не смотрю
Без сахара и уксуса: как приготовить квашеные кабачки на зиму - на капусту даже не смотрю
Городовой ру
Рецепт приготовления вкусной закуски из кабачков на зиму

Квашеные кабачки напоминают бочковые огурцы, но готовятся без уксуса и сахара. Естественное брожение делает их пикантными и хрустящими. Зимой такая баночка украсит любой ужин.

Автор "Городового" Алина Владимирова советует брать молодые плоды с тонкой кожицей и незрелыми семенами. На три литровые банки возьмите 1,5 кг молодых кабачков с тонкой кожицей и незрелыми семенами. Нарежьте кружочками около сантиметра. Для аромата подготовьте по два-три листа хрена, вишни и смородины, четыре зонтика укропа, шесть зубчиков чеснока, по десять горошин перца, одну морковь кружочками, половину острого перца и два лавровых листа. На дно каждой банки уложите часть зелени и специй. Затем плотно укладывайте кабачки: после заквашивания овощи осядут.

Затем приготовьте рассол. Для этого разведите две столовые ложки соли в одном литре воды. Вскипятите и остудите до теплого. На дно банок положите листья хрена, вишни, смородины, укроп, чеснок и перец. Залейте кабачки, накройте марлей и оставьте на три-семь дней при комнатной температуре. Ежедневно перемешивайте. Готовность выдает мутный рассол, белая дымка и кисловатый запах.

После этого слейте рассол и прокипятите его. Промойте кабачки, верните в чистые банки. Залейте кипящим рассолом и закатайте стерильными крышками. Переверните, укутайте до остывания. Храните в прохладном месте

Ранее "Городовой" сообщал, как приготовить вкуснейшие котлеты.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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