В фарш крошу лапшичку — и котлеты сочатся соком: жаль, не жарила так раньше — пышнее и мягче

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Убираю яйцо из рецепта — и котлеты вкуснее, чем в ресторане: нежнее сливочного масла

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Не котлеты, а пища богов: вот сколько лука нужно добавить в фарш — названа идеальная пропорция для совершенного вкуса

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Какой лук надо добавлять в фарш для котлет: в многолетнем споре хозяек поставлена точка — многие ошибались

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Готовлю сочные и мягкие котлеты без яйца и с луком — и они тают во рту, ароматные, нежные, как у бабушки

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Мяса не нужно: эта лапша с грибами исчезает со сковороды быстрее любых котлет

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