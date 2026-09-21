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В фарш крошу лапшичку — и котлеты сочатся соком: жаль, не жарила так раньше — пышнее и мягче

Опубликовано: 21 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
В фарш крошу лапшичку — и котлеты сочатся соком: жаль, не жарила так раньше — пышнее и мягче
В фарш крошу лапшичку — и котлеты сочатся соком: жаль, не жарила так раньше — пышнее и мягче
Городовой ру
Раскрыт секрет пышных котлет

Предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления мясных котлет с добавлением лапши быстрого приготовления, которая придает готовому блюду особую сочность и мягкую текстуру. Данный метод был успешно протестирован и рекомендован к использованию.

Ингредиенты:

  • фарш (куриный или альтернативный) — 350 г;
  • лапша быстрого приготовления — 1 упаковка (60–70 г);
  • яйцо — 0,5 шт.;
  • репчатый лук — 0,5 шт.;
  • соль, черный перец, паприка (0,5 ч. л.) — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • кипяток — для подготовки лапши.

Порядок приготовления:

Измельчите лапшу, залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10–15 минут до готовности.

Измельчите лук с помощью терки или блендера. В отдельной емкости взбейте яйцо, после чего добавьте половину объема к фаршу вместе с подготовленным луком. Приправьте массу солью, перцем и паприкой по вкусу.

Соедините фарш с предварительно подготовленной лапшой и тщательно перемешайте. Рекомендуем поместить полученную массу в морозильную камеру на 10–15 минут для достижения оптимальной консистенции, что значительно упростит процесс формовки котлет.

Сформируйте котлеты влажными руками и поместите их на предварительно разогретую сковороду с добавлением небольшого количества растительного масла. При желании допускается использование панировки из муки или сухарей.

Обжаривайте изделия на среднем огне до появления золотистой корочки. После этого переверните котлеты и доведите их до полной готовности на обратной стороне. Приятного аппетита!

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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