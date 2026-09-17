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Банан и пачка творога — без всякой духовки: нежная запеканка готовится прямо на сковороде

Опубликовано: 17 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Банан и пачка творога — без всякой духовки: нежная запеканка готовится прямо на сковороде
Банан и пачка творога — без всякой духовки: нежная запеканка готовится прямо на сковороде
Городовой ру
Нежный и вкусный десерт выручит, когда совсем нет времени на готовку. 

Этот рецепт позволяет приготовить десерт без использования духовки, что делает его оптимальным решением для быстрого домашнего чаепития.

Творожная основа отличается нежной текстурой, а карамелизованные при нагревании бананы придают блюду выраженный аромат и сладость без необходимости в дополнительных наполнителях.

Ингредиенты:

  • творог — 400 г,
  • бананы — 2 шт.,
  • яйца — 3 шт.,
  • сметана — 100 г,
  • сахар — 2–3 ст. л.,
  • манная крупа — 3 ст. л.,
  • ванильный сахар — 1 ч. л.,
  • соль — щепотка,
  • сливочное масло — 15–20 г.

Технология приготовления:

Творог смешайте с яйцами, сметаной, сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Доведите массу до однородной консистенции с помощью блендера, добавьте манную крупу, перемешайте и оставьте на 15 минут для набухания.

Бананы нарежьте кружочками толщиной 5–7 мм. Сковороду с толстым дном смажьте сливочным маслом, выложите творожную основу и выровняйте поверхность. Сверху распределите бананы, слегка погрузив их в массу.

Готовьте под крышкой на минимальном огне в течение 25–30 минут до готовности верхнего слоя и формирования легкой золотистой корочки снизу.

Используя широкую тарелку, аккуратно переверните запеканку, верните её на сковороду и продолжайте термическую обработку в течение 5–7 минут. По истечении времени снимите блюдо с огня и дайте ему настояться 10–15 минут для достижения оптимальной консистенции, что облегчит последующую нарезку.

Личное мнение

Автор издания «Городовой» Ксения Давыдова отмечает, что при использовании спелых бананов достаточно добавления двух столовых ложек сахара, так как фрукты обеспечивают необходимую сладость. Для обогащения вкусовой палитры рекомендуется добавить щепотку корицы или лимонную цедру, которые гармонично дополняют сочетание банана и творога.

Ранее мы рассказали, как приготовить трубочки с творожной начинкой.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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