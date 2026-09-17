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Малосольная скумбрия «Мурманское сало»: как сделать пряный деликатес, который готовится сам

Опубликовано: 17 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Малосольная скумбрия «Мурманское сало»: как сделать пряный деликатес, который готовится сам
фото Городовой ру
Рецепт закуски, которая не разочарует

Соленая рыба из магазина нередко огорчает: то вкус слишком резкий, то структура рыхлая, то чувствуется привкус ненатурального дыма. Хочется чего-то по-настоящему вкусного и без лишних добавок.

Северный рецепт «Мурманского сала» решает эту проблему: рыба выходит плотной, ароматной и сохраняет максимум пользы.

Ингредиенты

  • две крупные жирные скумбрии (от 400 г каждая);
  • 1 ст. л. крупной соли (без горки);
  • 1 ч. л. сахара;
  • ½ ч. л. свежемолотого черного перца;
  • щепотка молотого кориандра;
  • 4 зубчика чеснока;
  • щепотка сухого укропа (по желанию);
  • 2 сухих лавровых листа;
  • 1 ст. л. нерафинированного подсолнечного масла;
  • пергаментная бумага или пищевая пленка;
  • шпагат.

Как подготовить рыбу и смешать пряности

Рыбу не размораживают до конца — так волокна остаются плотными и лучше держат форму. Дальше всё делают аккуратно, чтобы не повредить филе.

Важные моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • обязательно убирают черную пленку из брюшка — она дает неприятную горечь;
  • отделяют хребет и реберные кости, получая ровные половинки филе на коже;
  • пряную смесь распределяют равномерно, чтобы вкус был одинаковым в каждом кусочке;
  • чеснок добавляют по вкусу: он усиливает аромат, но не должен перебивать рыбный оттенок.

Формовка и созревание рулета

Половинки филе укладывают мясом друг к другу и плотно заворачивают в пергамент или пленку, туго стягивая концы шпагатом. Сначала рулет держат в холодильнике 8–10 часов — за это время специи успевают проникнуть в волокна.

Затем его убирают в морозилку минимум на сутки: именно заморозка формирует характерную текстуру, похожую на строганину. Перед подачей рулет нарезают тонкими слайсами, не дожидаясь полной разморозки.

Вывод

«Мурманское сало» — простой и надежный способ приготовить соленую рыбу дома: без лишней возни, консервантов и искусственного дыма. Получается плотная, ароматная закуска с чистым вкусом и сохраненной пользой. Такой продукт отлично подходит и для праздничного стола, и для обычного перекуса.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия готовила «Мурманское сало» на даче и удивилась, насколько нежной вышла рыба — гости даже не догадались, что она домашнего посола. Она советует не торопиться с нарезкой: тонкие слайсы смотрятся эффектнее и вкуснее. Еще она всегда добавляет капельку лаврового масла — оно убирает резкий запах и делает вкус глубже.

Ранее «Городовой» рассказывал о рецепте котлет, которые обожал Пушкин.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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