Рациональный подход или чуткость ко всем: выбирайте дом и узнайте, эмпатичны ли вы

Узнайте, насколько у вас развита эмпатия

Эмпатия — это умение чувствовать чужое состояние, понимать эмоции и откликаться на них. Иногда она проявляется как желание помочь, иногда — как умение просто быть рядом. Посмотрите на три дома. Выберите тот, который вам понравился.

Дом 1.

Вы очень чуткий человек. Вы всегда чувствуете, когда близким плохо, и не можете пройти мимо. Вас тянет помогать, выслушивать, поддерживать. Иногда вы берёте на себя чужие проблемы и забываете о своих. Вы щедры на тепло, но помните: чтобы отдавать, нужно восполнять ресурс. Учитесь говорить «нет» и оставлять время для себя.

Дом 2.

Вы умеете сочувствовать, но не растворяетесь в других. Вы поддержите, если попросят, но не станете навязываться. Ваша эмпатия спокойная и ненавязчивая. Вы понимаете, что у каждого свой путь, и уважаете границы. Иногда близкие могут решить, что вам всё равно, но это не так. Ваша забота — в тихой поддержке и готовности выслушать.

Дом 3.

Вы скорее рациональны, чем эмоциональны. Вам сложно понять чужие переживания, если вы не переживали нечто похожее. Вы не бросаетесь помогать по первому зову, но если видите реальную нужду — действуете. Ваша сила — в спокойствии и умении не поддаваться панике. Эмпатию можно развивать. Начните с простого: слушайте, не перебивая, и уточняйте, что человек чувствует.

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