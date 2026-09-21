Скупаю в Kari шиншилловые коврики, но для пола не использую: превращаю бюджетную находку в дизайнерскую вещь

Делаем из шиншилловых ковриков изголовье и чехол для мебели - дешево и красиво

Шиншилловые коврики, которые продаются в Kari, могут использоваться не только для пола, но и в других целях. Из них получится сделать панель за диваном или изголовье для кровати. Материал изделия можно сравнить с мехом, поэтому переделка будет смотреться особенно красиво.

Собираем коврики на одной стороне

Перед работой важно понять, какого размера вы хотите изделие. В качестве основания можно использовать толстую фанеру или щит для мебели. Материал должен выдержать натяжение и крепеж, сообщает usolie.info.

На основании разместите шиншилловые коврики, учтите, что они должны соприкасаться друг с другом. Отлично будут смотреться не только одни цвета, но и разные оттенки, которые были выложены градиентом. Скреплять натянутый материал лучше всего с помощью специального степлера, который используется для мебели. Если с изнанки остались лишние края, то их можно обрезать.

Прикрепляем изголовье

Для этой цели лучше всего использовать настоящий крепеж, так как двусторонний скотч точно не выдержит тяжести конструкции. Панель с шиншилловыми ковриками может крепиться не только за кроватью, но и диваном, банкеткой. Не нужно заполнять изделием всю стену, так как это сильно удешевит интерьер.

Что сделать с остатками ковриков

Лишний коврик отлично подойдет для создания чехла для пуфа. Для этого достаточно разместить на основании поролон, натянуть материал и закрепить его снизу.

Как ухаживать за ковриками

Материал является деликатным, поэтому он потребует соответствующий уход. Обязательно пылесосьте его или используйте специальную выбивалку. Если на поверхности появились пятна, то помочь сможет обычная мыльная вода.

Вывод

Шиншилловые коврики из Kari помогут обновить спальню или гостиную, ведь из них можно сделать изголовье для мебели, а также чехол для пуфа. Материал является надежным, если не использовать его рядом с открытым огнем и нагревательными приборами.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова смогла на себе испытать всю прелесть этих ковриков. У нее был пуф возле косметического столика, который часто использовался котом в качестве когтеточки. Автор перетянула материал пуфа, после чего он стал абсолютно новым. Стоит отметить, что для этого не пришлось тратить больших денег.

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