Пластиковые бутылки больше не выбрасываю, а режу спиралью: длинные ленточки расходую километрами на даче

Используем пластиковые бутылки для дачи - веревки и привычные хомуты теперь не пригодятся

Пустую двухлитровую бутылку принято выбрасывать, но она еще может пригодиться. Если аккуратно разрезать ее, то можно будет получить прочную ПЭТ-ленту. Такой материал будет расходоваться быстрее веревки.

ПЭТ-лентой можно перехватить шланг, стянуть колышки, связать детали, собрать горшки или стянуть колышки. Если нагреть этот материал, то он немного усядет, из-за чего соединения станут плотнее.

Режем бутылку по спирали

Для этой цели объем бутылки должен составлять 1,5-2 литра. Вымойте емкость, снимите этикетку, после чего отрежьте дно, сообщает портал "Киноафиша".

Далее нужно сделать первый надрез, ширина которого будет 5-8 мм. Начните вести ножницы по кругу, что позволит получить длинную пластиковую полоску. Лучше делать работу медленно.

Как использовать ленту на даче

ПЭТ-лента идеально подходит для сбора поливочного шланга, крепления сетки к дугам парника, связывания кольев и фиксации временных конструкций.

Такой материал не боится сырости, на размокает во время дождя. Не стоит подвязывать ПЭТ-лентой растения, так как жесткие края могут повредить стебли. Для садовых культур следует использовать любую ткань или садовую ленту.

Как сделать хомут

Во время нагрева ПЭТ-лента начинает усаживаться, поэтому из нее получится сделать подобие хомута. Обмотайте ручку инструмента или две детали, после чего прогрейте ленту строительным феном. Делать это нужно аккуратно. Не используйте для усадки хомута открытый огонь, так как это только деформирует пластик.

Что сделать из остатков

Длинные полосы ПЭТ-ленты также подойдут для плетения короба или корзин, изготовления витых веревок. Даже небольшой кусочек ленты пригодится для связывания горшков.

Важно: края ПЭТ-ленты всегда являются острыми, из-за чего лучше всего всю работу делать в перчатках, а также не пытаться проводить пальцем по краю среза.

Вывод

Использованная бутылка еще может пригодиться на даче, поэтому ее не стоит выкидывать. ПЭТ-лента заменит хомуты, а также позволит хранить шланги, горшки, колышки правильно. Материал по прочности и качеству превзойдет любую веревку.

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