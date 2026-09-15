В сентябре — чесноку нужно как воздух: 10 л на кв. метр — головки с кулак, надежная подкормка

Крупный чеснок начинается не с посадки, а с подготовки грядки в сентябре.

Крупные головки начинаются не с посадки, а с подготовки земли. Бедный, закисленный или чересчур рыхлый грунт сведёт на нет любые поливы и подкормки. Поэтому заправкой грядки занимаются заранее — в сентябре, пишет ИА SakhalinMedia.

Минеральная часть: фосфор и калий

Суперфосфат нужен, чтобы до морозов чеснок успел нарастить мощные корни. Весной он будет отдавать питание постепенно. Норма — 2 ст.л. на квадратный метр, тщательно перемешанные с почвой.

Сульфат калия (1 ст.л. на ту же площадь) делает растения зимостойчее, укрепляет ткани и помогает головкам набрать плотность. А вот хлористый калий брать нельзя: чесноку плохо от хлора.

Зола: заменяет часть удобрений и защищает

Древесная зола — универсальная добавка для чесночной грядки. Она богата калием, фосфором, кальцием и микроэлементами, понижает кислотность и повышает иммунитет растений. 0,5 л банки хватит на квадратный метр. Золу заделывают под перекопку или сыплют в бороздки при посадке, но равномерно, без куч.

Кислый грунт: подсказки и решение

На закисленной земле чеснок растёт медленно, плохо усваивает питание и часто болеет. О проблеме говорят хвощ, щавель, подорожник или густой мох. Исправляют ситуацию доломитовой мукой — около 0,5 банки. Она мягко раскисляет и обогащает почву кальцием с магнием.

Что точно навредит

Свежий навоз под озимый чеснок не кладут: он вызывает гниение, гонит лишнюю зелень, а головки получаются рыхлыми и водянистыми — храниться будут плохо.

Перегной: база плодородия

Основу составляет зрелый перегной или хорошо перепревший компост. Он разрыхляет землю, улучшает ее воздухообмен и кормит растения. Норма — ведро объёмом около десяти литров на квадратный метр. Перегной берите рассыпчатый и готовый, а не свежим.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше сажала чеснок на обычную перекопанную грядку и удивлялась, почему головки вырастают мелкими. Тогда она попробовала внести перегной, золу и суперфосфат по этим нормам — урожай заметно улучшился, а чеснок стал плотнее и хранился до весны. Теперь Евгения готовит грядку каждый сентябрь.

Вывод

Крупный чеснок начинается с правильной подготовки грядки в сентябре: перегной, зола, суперфосфат и сульфат калия. На кислой земле добавляют доломитовую муку. Свежий навоз и хлористый калий под запретом. Соблюдая эти правила, вы получите плотные головки, которые долежат до весны.

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