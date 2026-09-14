5 ложек на 10 литров — и жимолость выдаст КАМАЗ ягод в следующем сезоне: чем подкормить в сентябре

Сентябрь для жимолости — время закладывать цветочные почки будущего урожая.

Сентябрь для жимолости — не только время готовиться к холодам. Именно сейчас закладываются цветочные почки, которые определят урожай следующего года. То, чем и как вы накормите куст в эти недели, напрямую повлияет на то, сколько ягод он даст и насколько сладкими они окажутся, пишет ИА SakhalinMedia.

Зачем кормить куст именно сейчас

Когда ягоды собраны, жимолость выглядит уставшей: всё, что было накоплено, ушло на плоды и прирост. Снаружи растение будто засыпает, но внутри, в земле, продолжается работа — корневая система разрастается, запасает питание, закладывает почки на следующий сезон. Если оставить куст без поддержки в этот период, он уйдёт в холода ослабленным. Весной ему потребуется много времени на восстановление, цветение будет слабым, а ягоды — мелкими и кислыми.

Что давать, а что нельзя

Осенью жимолости нужны всего два элемента — фосфор и калий. Они делают ткани растения прочнее, помогают корням работать и определяют, сколько цветочных почек заложится к следующему сезону. Азот же в этот период только вредит: он заставляет куст гнать молодые побеги, которым всё равно не пережить зиму.

Проверенный состав: в 10 л тёплой воды разведите 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия. Дайте постоять два часа, чтобы гранулы разошлись, и хорошо перемешайте.

Как правильно поливать

Взрослому кусту нужно 20 л раствора, молодому — до 7 л. Лить следует по краю кроны — здесь основная масса всасывающих корешков. Перед подкормкой землю проливают чистой водой: взрослому кусту — 30 л, молодому — 15.

Что сделать дополнительно

Подкормка — лишь часть осеннего ухода. Нужно убрать опавшие листья и растительный мусор, провести санитарную обрезку, а грунт укрыть слоем компоста, торфа или перегноя толщиной около семи сантиметров. Такое укрытие защитит поверхностные корни от холода и со временем станет для куста дополнительным источником питания.

Личный опыт корреспондента

Корреспондент «Городового» Евгения Сухова раньше не уделяла жимолости осеннего внимания — и куст из года в год давал мелкие кислые ягоды. Тогда она попробовала подкормить растение по этому рецепту, пролила почву перед внесением и замульчировала приствольный круг. На следующий сезон ягоды выросли крупнее и слаще, а цветение было заметно обильнее.

Вывод

Осенняя подкормка фосфором и калием — ключ к будущему урожаю жимолости. Сочетайте её с уборкой, обрезкой и мульчированием, чтобы куст ушёл в зиму крепким. Тогда следующее лето порадует сладкими и крупными ягодами.

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