Быстрый суп с фрикадельками: без варки бульона — сливочная нежность с рисом

Готовим быстрый суп без варки бульона - получается нежным и сливочным

Когда хочется домашнего и наваристого супа, а времени на варку бульона нет, то можно воспользоваться простым рецептом. Для приготовления супа необходимо будет подрумянить зажарку и фрикадельки, что даст первому блюду насыщенный вкус.



В конце можно добавить плавленый сыр. Этот ингредиент сделает суп особенно сливочным и нежным.

Ингредиенты:

фарш - 350 г;

картофель - 4 штуки;

морковь - 1 штука;

рис - 70 г;

лук репчатый - 1 штука;

вода - 2 литра;

сыр плавленый - 200 г;

подсолнечное масло - 2 столовые ложки;

лаврушка - 1 лист;

зелень - пучок;

соль и перец - по вкусу.

Как готовить суп

Сформируйте из фарша маленькие фрикадельки. Разогрейте кастрюлю с маслом, обжарьте мясные шарики до получения румяной корочки. Лучше всего использовать посуду с толстым дном.



Добавьте натертую морковь и измельченный лук, готовьте ингредиенты вместе с фрикадельками в течение нескольких минут. Овощи также должны подрумяниться.



Влейте горячую воду, добавьте чистый рис и картофель, нарезанный кубиками. Посолите и поперчите суп, выложите в бульон лавровый лист. Готовьте в течение 20 минут на маленьком огне, сообщает popcornnews.ru.



В конце приготовления обязательно добавьте плавленый сыр и измельченную зелень. Немного прогрейте суп, после чего выключите огонь. Подавайте его в горячем виде.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова советует хорошо обжаривать фрикадельки, так как румяная корочка дает нужный вкус. Не нужно бояться их переготовить, так как благодаря варке они все равно останутся мягкими и сочными.



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