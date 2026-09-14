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Ставлю 1 стакан с солью в комнату - и прыгаю от радости: воздух свежее, дышать легче

Опубликовано: 14 сентября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Ставлю 1 стакан с солью в комнату - и прыгаю от радости: воздух свежее, дышать легче
Ставлю 1 стакан с солью в комнату - и прыгаю от радости: воздух свежее, дышать легче
Городовой ру
Запомните этот лайфхак и друзьям расскажите

Неприятный запах в комнате не всегда удается убрать проветриванием. Летом, когда на улице жара, окна подолгу остаются закрытыми, и проблема становится особенно заметной. Обрызгивать помещение химией не обязательно — она добавляет головной боли. Натуральный поглотитель запахов легко сделать из того, что есть на кухне.

Что понадобится:

  • Стакан воды
  • Две столовые ложки соли
  • Одна столовая ложка уксуса

Как приготовить состав

Возьмите обычный стакан и наполните его водой. Добавьте две ложки соли и одну ложку уксуса. Размешайте до полного растворения кристаллов. Готовый раствор не нужно нагревать или настаивать — он работает сразу.

Поставьте стакан в центре комнаты или там, где запах ощущается сильнее всего. Оставьте его на несколько часов. Для усиления эффекта держите емкость открытой всю ночь, чтобы к утру воздух стал свежим и приятным.

Вывод

Не спешите покупать аэрозоли и ароматизаторы. Соль с уксусом справляются с задачей мягко и без вреда для дыхания. Держите стакан с раствором в комнате, пока запах не исчезнет. Меняйте состав раз в сутки для стойкого результата.

Автор:
Алина Владимирова
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