Ставлю 1 стакан с солью в комнату - и прыгаю от радости: воздух свежее, дышать легче

Неприятный запах в комнате не всегда удается убрать проветриванием. Летом, когда на улице жара, окна подолгу остаются закрытыми, и проблема становится особенно заметной. Обрызгивать помещение химией не обязательно — она добавляет головной боли. Натуральный поглотитель запахов легко сделать из того, что есть на кухне.
Что понадобится:
- Стакан воды
- Две столовые ложки соли
- Одна столовая ложка уксуса
Как приготовить состав
Возьмите обычный стакан и наполните его водой. Добавьте две ложки соли и одну ложку уксуса. Размешайте до полного растворения кристаллов. Готовый раствор не нужно нагревать или настаивать — он работает сразу.
Поставьте стакан в центре комнаты или там, где запах ощущается сильнее всего. Оставьте его на несколько часов. Для усиления эффекта держите емкость открытой всю ночь, чтобы к утру воздух стал свежим и приятным.
Вывод
Не спешите покупать аэрозоли и ароматизаторы. Соль с уксусом справляются с задачей мягко и без вреда для дыхания. Держите стакан с раствором в комнате, пока запах не исчезнет. Меняйте состав раз в сутки для стойкого результата.