Ставлю 1 стакан с солью в комнату - и прыгаю от радости: воздух свежее, дышать легче

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Берем соль, уксус и губку: россиянки очарованы новым раствором – всегда теперь добавляют

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Зачем ставить стакан с солью в комнате - лайфхак для дома, который стоит попробовать всем

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Зачем солить воду в унитазе: запомните на всю жизнь и расскажите родным

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Огурцы не в рассол — в сухой пакет: сохраняю хрустящими до самой весны — без соли и уксуса

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2 стакана в воду - и старая сковорода чище, чем после покупки: трехслойный нагар отваливается сам

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