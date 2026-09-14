Погода 14 сентября подскажет, когда закончится бабье лето: народные приметы на Семенов день

На Руси отмечали Семён-летопроводец — день, когда начиналось бабье лето и пора сватовства.

Середина сентября в народном календаре занимала особое положение. Этот день называли Семён-летопроводец — и неспроста: крестьяне заметили, что после первых заморозков тепло ненадолго возвращается. Наступало бабье лето — короткая передышка перед холодами. В церковной традиции дата связана с преподобным Симеоном Столпником, который почти полвека провёл в молитве и уединении. К нему шли за утешением, а молва приписывала ему дар исцеления, пишет "Погода Mail".

Что говорила природа

Крестьяне больше доверяли не календарю, а наблюдениям. Несколько примет помогали предугадать, какой будет осень и зима:

Комары, которые кусали и пищали, обещали тёплую пору.

Если берёза начинала сбрасывать листья — зима ожидалась суровой.

Неубранное к сроку сено говорило о дождливой осени.

Курица, поздно садящаяся на насест, предвещала мягкую осень и поздние холода.

Как проходил день

Утро начиналось с хозяйственных хлопот: проверяли запасы, убирали остатки урожая, сушили сено, готовили продукты к зиме. Вечером деревня выходила на посиделки — жгли костры, водили хороводы, играли. Это был не просто отдых: так провожали лето и задабривали природу, чтобы осень выдалась тёплой и урожайной.

С этого дня открывалась пора сватовства. Парни приходили в дома девушек с предложением — считалось, что союз, заключённый после Семёнова дня, будет прочным. Тогда же начиналось бабье лето — женская пора, когда девушки рукодельничали, готовили приданое, пели песни и делились секретами.

Чего избегали

День считался переходным: верили, что необдуманный поступок может закрепиться на всю осень. Не начинали новых дел — строительство, начатое 14 сентября, затянулось бы и не принесло радости. Откладывали поездки и переезды: в дороге ждали неприятности. Ссоры были под запретом — злые слова, по поверью, оборачивались против самого говорящего. Детям не разрешали громко плакать без причины.

Не работали с землёй: пахота, копка или внесение навоза могли отразиться на будущем урожае. Женщинам не рекомендовалось стирать бельё — это привлекало болезни. А курицу нельзя было оставлять на улице до темноты: если птица заночует не на насесте, зима будет холодной.

Вывод

Семёнов день — это не просто дата в календаре, а точка перехода: лето уходит, начинается свадебная пора и бабье лето. Приметы, традиции и запреты помогали крестьянам подготовиться к осени и привлечь благополучие в семью.

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