Мыши бегут как от чумы: как отвадить грызунов от дома без химии: 4 линии обороны

Как прогнать мышей из загородного дома — народные способы

В деревенских домах, особенно стоящих у полей, мыши — постоянные обитатели. Магазинные приманки грызуны либо игнорируют их, либо привыкают к ним. Химия быстро выдыхается, а местные мыши обладают устойчивостью. Поэтому стоит использовать проверенные народные методы, которые строятся в несколько линий обороны, считает автор канала "Реализатор идей".

Кошки

Самый надёжный способ — держать во дворе кошек. Они естественным образом контролируют численность грызунов. Однако этот вариант подходит не всем: если дом используется наездами, животные останутся без присмотра и корма. С этим методом согласны и читатели.

«У меня две дикие кошки живут на даче под верандой всю зиму. Кормлю их пару раз в неделю. Хлопотно, да. Но ни одной мыши ни в доме, ни по двору».

Пахучие травы

Если мышь пробралась к дому, её встречают сухие пучки растений. У цоколя и возле продухов раскладывают полынь, мяту и бархатцы. Эти же букетики развешивают в подполе. Запах резкий, но для человека терпимый, а грызуны его не переносят.

«Где же полынь взять? Мама тоже в курятнике стелила. От блох. Раньше вдоль дорог, в оврагах полным-полно было. А теперь нет совсем нигде», - сетуют читатели.

Зола

В подполе на полу рассыпают мелкую золу. Грызунов, во-первых, отталкивает запах гари. Во-вторых, зола — это щелочь, которая раздражает лапки.

Клеевые ловушки

В самом доме по углам раскладывают клеевые ловушки. В качестве приманки автор советует насыпать немного собачьего корма или семечек.

Советы читателей

Чтобы грызуны не проникали через вентиляционные отверстия, читатель советует закрывать грызунам вход в дом.

«Сетка на продухах, металл 5×5мм, и сетка пластик от насекомых. Никаких мышей».

Вывод

Борьба с мышами в деревенском доме требует комплексного подхода. Магазинные яды часто бесполезны. Надёжнее сочетать несколько методов: кошки, пахучие травы, зола, клеевые ловушки и защита продухов сеткой. Такой подход помогает надолго избавиться от грызунов и сохранить дом в порядке.

Ранее Городовой рассказал, как еще отпугнуть мышей без ядов.