Унитаз белее зубов Тома Круза: смешала 8 ложек – и противный налет канул в Лету вместе с ржавчиной

Образование известкового налета и загрязнений на поверхности унитаза зачастую связано с качеством воды. При этом использование специализированных покупных средств не всегда обеспечивает желаемый результат. Эксперт в области домашнего хозяйства Алина Львова предложила эффективное альтернативное решение для очистки и отбеливания поверхностей.
Как приготовить средство
Для приготовления состава необходимо смешать 2 столовые ложки горчичного порошка, 2 столовые ложки лимонной кислоты и 4 столовые ложки крахмала (картофельного или кукурузного).
Инструкция по применению
Средство следует равномерно распределить по предварительно смоченным стенкам сантехники. Время воздействия варьируется от 5 до 40 минут в зависимости от интенсивности загрязнений. Излишки состава можно хранить в герметичной емкости.
Данная формула позволяет эффективно справляться со стойкими отложениями.
Личный опыт автора
Автор издания «Городовой» регулярно использует это средство для очищения чаши унитаза. Оно прекрасно справляется с известковым налетом и ржавчиной.
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