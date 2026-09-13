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Унитаз белее зубов Тома Круза: смешала 8 ложек – и противный налет канул в Лету вместе с ржавчиной

Опубликовано: 13 сентября 2026 19:17
 Проверено редакцией
Унитаз белее зубов Тома Круза: смешала 8 ложек – и противный налет канул в Лету вместе с ржавчиной
Унитаз белее зубов Тома Круза: смешала 8 ложек – и противный налет канул в Лету вместе с ржавчиной
Городовой ру
Бытовой лайфхак по чистке унитаза. 

Образование известкового налета и загрязнений на поверхности унитаза зачастую связано с качеством воды. При этом использование специализированных покупных средств не всегда обеспечивает желаемый результат. Эксперт в области домашнего хозяйства Алина Львова предложила эффективное альтернативное решение для очистки и отбеливания поверхностей.

Как приготовить средство

Для приготовления состава необходимо смешать 2 столовые ложки горчичного порошка, 2 столовые ложки лимонной кислоты и 4 столовые ложки крахмала (картофельного или кукурузного).

Инструкция по применению

Средство следует равномерно распределить по предварительно смоченным стенкам сантехники. Время воздействия варьируется от 5 до 40 минут в зависимости от интенсивности загрязнений. Излишки состава можно хранить в герметичной емкости.

Данная формула позволяет эффективно справляться со стойкими отложениями.

Личный опыт автора

Автор издания «Городовой» регулярно использует это средство для очищения чаши унитаза. Оно прекрасно справляется с известковым налетом и ржавчиной.

Ранее мы рассказали, как быстро сварить свеклу.

Автор:
Ксения Давыдова
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