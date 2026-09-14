Скупаю горошек из-за жестяных банок - использую в быту: экономит кучу денег

Консервные банки из-под горошка или кукурузы обычно отправляются в мусор. А ведь их форма удобна: устойчивая, компактная, легко собирается в системы хранения. После мытья и обработки острых краев тара получает вторую жизнь. Используйте ее в доме, кладовой или мастерской.
Органайзер и хранилище
Ручки, карандаши, кисти и ножницы удобно распределить по нескольким банкам Саморезы, гвозди и крепеж складывайте в отдельные подписанные емкости. Также подобные банки подойдут для других мелочек. Пуговицы, нитки и мелочь для рукоделия храните в банках с крышками. Покрасьте или обклейте тару декоративной бумагой для аккуратного вида
Кашпо, свеча и светильник
Жестяная банка подходит для небольших растений. Проделайте в дне дренажные отверстия, насыпьте грунт. Наружную поверхность защитите краской от влаги, для декора используйте джутовую нить.
Кроме того, из банки получается и самодельная свеча. Установите фитиль, залейте растопленный воск, оставьте до застывания. Готовый предмет станет элементом домашнего или дачного декора.
Для декоративного фонаря проделайте отверстия в стенках и поместите внутрь небольшой источник света. Если работаете с проводами, собирайте конструкцию безопасно и с подходящими комплектующими.