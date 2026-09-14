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Скупаю горошек из-за жестяных банок - использую в быту: экономит кучу денег

Опубликовано: 14 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
Скупаю горошек из-за жестяных банок - использую в быту: экономит кучу денег
Скупаю горошек из-за жестяных банок - использую в быту: экономит кучу денег
Городовой ру
Почему не стоит выкидывать банки из-под горошка и кукурузы

Консервные банки из-под горошка или кукурузы обычно отправляются в мусор. А ведь их форма удобна: устойчивая, компактная, легко собирается в системы хранения. После мытья и обработки острых краев тара получает вторую жизнь. Используйте ее в доме, кладовой или мастерской.

Органайзер и хранилище

Ручки, карандаши, кисти и ножницы удобно распределить по нескольким банкам Саморезы, гвозди и крепеж складывайте в отдельные подписанные емкости. Также подобные банки подойдут для других мелочек. Пуговицы, нитки и мелочь для рукоделия храните в банках с крышками. Покрасьте или обклейте тару декоративной бумагой для аккуратного вида

Кашпо, свеча и светильник

Жестяная банка подходит для небольших растений. Проделайте в дне дренажные отверстия, насыпьте грунт. Наружную поверхность защитите краской от влаги, для декора используйте джутовую нить.

Кроме того, из банки получается и самодельная свеча. Установите фитиль, залейте растопленный воск, оставьте до застывания. Готовый предмет станет элементом домашнего или дачного декора.

Для декоративного фонаря проделайте отверстия в стенках и поместите внутрь небольшой источник света. Если работаете с проводами, собирайте конструкцию безопасно и с подходящими комплектующими.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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