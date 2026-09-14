Скупаю горошек из-за жестяных банок - использую в быту: экономит кучу денег

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Одна банка — сразу на щи, солянку и ленивые голубцы: заготовка 3 в 1 спасает всю зиму

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Как стерилизовать банки в кастрюле: простой способ, который работает

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Скупаю в «Фикс Прайсе» кухонные прихватки, но не для плиты: как превратить их в стильный органайзер для прихожей

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Томаты по-корейски готовлю сразу в двух версиях: одну — к ужину, вторую — в банки на зиму

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Сосновые иголки тащу из леса мешками, пересыпаю солью — и по банкам: весь год благодарю себя за эту копеечную смесь

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