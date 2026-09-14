Режу двухлитровые бутылки поперёк, но дно не трогаю: перед отъездом с дачи спасает посуду и замки

Используем бутылки для защиты посуды и замков - лайфхаки для садоводов

В конце дачного сезона от пластиковых бутылок принято избавляться, из-за чего они первыми летят в мусорку. Но они еще могут принести пользу каждому садоводу. Особенно лайфхак будет актуален тем, кто собирается закрыть дачный дом на зиму. Тогда обычно приходится упаковывать хрупкие вещи и защитить то, что будет лежать в доме до весны.

Самым простым вариантом станет превращение бутылки в футляр для стаканов и кружек.

Перевозка стаканов и кружек

Возьмите бутылку объемом два литра, разрежьте ее поперек, но оставьте часть донышка целым. У вас должен получиться самодельный тубус.

Когда вы будете ставить внутрь стакан или кружку, то верхняя часть бутылки начнет возвращаться на место. Свободное пространство в емкости можно заполнить салфетками, газетами и прочей бумагой.

Подобный футляр не сможет заменить нормальную упаковку, но он спасет керамическую и стеклянную посуду от ударов при переезде.

Использование бутылок в качестве распорок

Если у вас остались пластиковые бутылки объемом 500 мл, то их даже не придется разрезать. Выложите их между посудой, банками и прочими хрупкими вещами. Емкости будут держать воздух, из-за чего содержимое коробки не станет биться друг об друга.

Защита навесного замка

Совет актуален для тех, кто закрывает забор на зиму обычным замком. Уже зимой в механизм может попасть вода, после чего ключ провернуть не получится. Также бутылка предотвращает появление ржавчины в механизме из-за влаги, сообщает “Киноафиша”.

Не стоит делать бутылку герметичной, ведь замок должен быть закрыт только сверху. Это позволит свободно выходить влаге, а также избежать появления конденсата.

Вывод

Бутылки разного объема могут пригодиться каждому дачнику в конце сезона. С их помощью получится перевезти посуду, а также защитить навесной замок.

Ранее портал “Городовой” рассказал, зачем солить воду в унитазе.