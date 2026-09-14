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Этот гриб похож на кусочек куриного мяса: где искать «лесного цыпленка» и почему многие обходят это лакомство в лесу стороной

Опубликовано: 14 сентября 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Этот гриб похож на кусочек куриного мяса: где искать «лесного цыпленка» и почему многие обходят это лакомство в лесу стороной
фото Global Look Press
Как превратить находку на пне в вкусное блюдо

Осенний лес радует грибников привычными находками — белыми, опятами, подберёзовиками. Но иногда на старом пне можно заметить ярко‑жёлтые мясистые «веера», которые оказываются куда интереснее обычной добычи.

Это серно‑жёлтый трутовик, или «лесная курица» — гриб, который после готовки удивительно напоминает по вкусу куриное мясо, сообщает источник.

Где искать

Трутовик растёт на ослабленных деревьях, пнях и валежнике — предпочитает дуб, берёзу, липу, клён, тополь и иву. Искать его стоит невысоко от земли, а собирать можно с мая до поздней осени.

В пищу годятся только молодые плодовые тела яркого жёлтого или оранжевого цвета: мякоть у них мягкая, сочная, с лёгким фруктово‑лимонным запахом. Старые грибы светлеют, сохнут и становятся похожими на пробку — такие лучше оставить в лесу.

Как готовить

  • Отварите гриб в подсоленной воде, нарежьте и обжарьте с луком, добавьте сметану и потушите — подавайте с картофелем или рисом. Мякоть отлично впитывает вкус специй и соусов.
  • Для «отбивных» отварите мякоть минут двадцать, нарежьте пластинами, обмакните в яйцо и сухари, обжарьте до золотистой корочки.
  • Трутовик также подходит для супов, салатов, котлет, а в кляре получается особенно аппетитным.

Важное правило

Перед готовкой нужно точно определить гриб — в корзину кладут только хорошо знакомые молодые экземпляры. Если есть хоть малейшее сомнение, находку лучше оставить в лесу.

Серно‑жёлтый трутовик — один из самых приятных осенних сюрпризов. Главное — собирать только молодые грибы и не забывать про осторожность.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия впервые попробовала трутовик три года назад в лесу под Саранском. Гриб сидел на старом дубовом пне и сразу привлёк внимание яркой окраской. После жарки с луком и сметаной вкус действительно напомнил курицу — с тех пор «лесная курица» стала постоянным трофеем её осенних походов.

Ранее «Городовой» рассказывал, как использовать гнилые яблоки для компоста.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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