Окна зимой никогда не заклеиваю: стащила идею у северян — дома тепло даже при лютом морозе

Исправляем ситуацию со сквозняками из окон - рабочие лайфхаки

С приближением зимы люди начинают использовать бумагу, скотч, специальные ленты для заклеивания окон. Но лучше уделить время не покупке утеплителей, а проверке. Чаще всего проблема может решиться с помощью регулировки и ухода за уплотнителем.

Сквозняк у пластиковых окон может быть связан с изношенной резинкой, плохим прижимом и прочими проблемами. Именно поэтому нужно во всем разобраться.

Пытаемся найти место сквозняка

Проверить створку получится с помощью листа бумаги, который нужно зажать между рамой и створкой. Закройте окно, после чего попытайтесь вытащить бумагу. Если лист выходит без сопротивления, то это указывает на плохую прижимную силу.

Также можно провести рукой вдоль створки окна в закрытом виде и понять, есть ли движение воздуха, сообщает progorod43.ru.

В сети можно увидеть способ с огнем, но его лучше не использовать. Рискованно задействовать открытое пламя рядом с занавесками и пластиком.

Проверка уплотнителя

Постепенно резиновый уплотнитель теряет свою эластичность. На первом этапе его следует очистить от грязи, после чего обработать специальным средством на основе силикона. При деформации резинки, появлении трещин выручит только замена.

Что сделать для усиления прижима створки

Сбоку створки можно найти цапфы и эксцентрики. От этих элементов фурнитуры зависит степень прижима.

Увеличение прижима должно делаться постепенно. Проверить его качество также можно с помощью обычной бумаги.

В каких случаях регулировка не поможет

Если после вышеуказанных действий из окна продолжает дуть, то следует проверить не только уплотнитель, но и состояние монтажного шва, подоконника. Лучше всего заниматься проблемой еще до зимы.

Рекомендация

Если вы не желаете покупать дорогостоящие средства для ухода за уплотнителями, то воспользуйтесь обычным глицерином. Он смягчает резину, создает защитный слой, из-за чего трещин на материале точно не появится.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова столкнулась с такой проблемой после переезда в новую квартиру. Застройщик установил самые дешевые окна, которые имели плохие уплотнители. Ей пришлось заменить их, после чего в квартире стало тепло. Даже новое жилье не дает гарантии, что вы не столкнетесь с такой проблемой.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как утеплить окна по китайской методике.