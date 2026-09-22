С 1 октября пособия начнут считать иначе: изменят порядок начисления и категории получателей

Что изменится в едином пособии с 1 октября

С 1 октября 2026 года Социальный фонд России начнет учитывать не только официальные доходы семьи, но и все поступления на банковские счета и вклады. Нововведение стартует в экспериментальном режиме и пока действует лишь в нескольких регионах. Если сумма поступлений за расчетный год достигнет 200% от совокупного дохода семьи или превысит этот порог, в выплате могут отказать. Разберитесь, кого касается обновление, что не будут учитывать и как подготовиться к проверке.

Где начнут действовать новые правила

Пилотный проект пройдет в трех регионах: Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. Новые правила применят к заявлениям, поданным с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Для жителей других регионов порядок назначения пособия не изменится.

Как будут считать порог 200%

Расчетный период — 12 месяцев, которые закончились за месяц до месяца подачи заявления. Например, при подаче в октябре 2026 года фонд смотрит на поступления с сентября 2025 по август 2026 года. Совокупный официальный доход семьи за этот период удваивают и сравнивают с суммой всех поступлений на счета. Превышение порога не ведет к автоматическому отказу: решение принимают с учетом всех остальных условий, новое правило лишь добавляет еще один фильтр.

Что будут учитывать, а что нет

Учтут : зарплату, пенсии, алименты, стипендии, подарки от родственников, возврат личного долга, кешбэк, возврат денег за товар.

: зарплату, пенсии, алименты, стипендии, подарки от родственников, возврат личного долга, кешбэк, возврат денег за товар. Не учтут: переводы между своими счетами и счетами членов семьи, кредиты и займы от банков и МФО, налоговые вычеты и возвраты, счета и депозиты ИП для бизнеса.

переводы между своими счетами и счетами членов семьи, кредиты и займы от банков и МФО, налоговые вычеты и возвраты, счета и депозиты ИП для бизнеса. Продажа имущества: деньги от продажи недвижимости или транспорта не попадут в расчет, но нужно самому представить договор купли-продажи и платежный документ. Без подтверждения продажу не исключат.

Проверяйте счета как действующие, так и закрытые в течение расчетного периода: дебетовые карты, накопительные и текущие счета, вклады и депозиты. Счета ИП для бизнеса не рассматривают. Если вы живете в одном из регионов эксперимента, заранее прикиньте, сколько денег прошло через счета семьи за последний год. При сумме, близкой к порогу, подготовьте документы, подтверждающие природу поступлений.

Читайте также:

Без сахара и уксуса: как приготовить квашеные кабачки на зиму - на капусту даже не смотрю

1 ложку в кляр — и корочка получится идеально хрустящей: лучше, чем в ресторане

Как за 40 минут вернуть подушкам свежесть и форму: умные хозяйки давно так делают