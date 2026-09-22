Кабачки не гниют, а улетают с бешеной скоростью - жарим вкуснейшие овощные блинчики

Рецепт блинов с кабачком

Сезон кабачков продолжается. Кулинарный блогер Наталья Калнина рассказала о рецепте тонких блинчиков с этим овощем. Блинчики получаются бархатистыми, а кабачки в них почти не чувствуются, зато тесто становится сочнее.

Для приготовления понадобится: очищенный кабачок весом около 250 граммов, чайная ложка соли, два зубчика чеснока, 300 мл молока, два яйца, 120 г муки, чайная ложка разрыхлителя, столовая ложка крахмала, столовая ложка растительного масла, зелень, специи и, по желанию, 50 г твёрдого сыра.

Кабачок очистите, удалите семена, если он перезрел, и натрите на мелкой тёрке. Добавьте соль, перемешайте и оставьте, чтобы кабачок пустил сок. В отдельной миске взбейте яйца с молоком комнатной температуры, постепенно всыпьте муку, крахмал и разрыхлитель, перемешайте до однородности. Если используете сыр, натрите его и добавьте в тесто вместе с измельчённой зеленью. В кабачковую массу выдавите чеснок через пресс, соедините с тестом, влейте растительное масло и хорошо перемешайте. Дайте тесту отдохнуть 10 минут. Разогрейте сковороду, смажьте маслом и жарьте блинчики как обычно, распределяя тесто половником.

Читательницы по-разному оценили рецепт.

«В блендер все складываю и через 1 мин тесто готово. Так же оставляю на 10 минут и жарю». «А зачем два противоположных продукта: крахмал, который связывает, и разрыхлитель, который делает тесто рыхлым? По-моему, и то, и другое абсолютно не нужно. Блины с припёком (можно так их назвать) можно выпекать и со свежей капустой, чуть тушёной, и с болгарским перцем, так же припущенным, и с ягодами, и со шпинатом, колбасой, сосисками, фаршем и т.д. И для теста не требуется ни крахмал, ни разрыхлитель».

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