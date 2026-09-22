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Утренний туман и сухая пауза: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге сегодня так обманчива

Опубликовано: 22 сентября 2026 09:22
 Проверено редакцией
Утренний туман и сухая пауза: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге сегодня так обманчива
Утренний туман и сухая пауза: синоптики объяснили, почему погода в Петербурге сегодня так обманчива
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Погода в Северной столице снова меняется.

Большой циклон сейчас висит над Белоруссией. Петербург задело только его краем. Благодаря этому день пройдет без сильных ливней.

Что с погодой прямо сейчас?

Над городом висят облака. Но солнце все-таки будет проглядывать. В самом Петербурге осадков не ждут. Небольшие дожди возможны только на самом юге Ленинградской области, сообщает ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Утром местами поднялся туман. Водителям на дорогах стоит быть аккуратнее.

Температура и странности давления

На улице пока довольно тепло. В городе столбики термометров покажут +14…+16°. По области будет от +12° до +17°. Северо-восточный ветер останется умеренным — до 9 м/с.

Главная особенность дня — высокое атмосферное давление. Оно вырастет до 765 мм ртутного столба. Это ощутимо выше нормы.

Как одеваться сегодня?

Погода обманчива. Из-за ветра и высокой влажности температура может казаться ниже. Настоящие холода еще не пришли, но одеваться лучше по принципу капусты. Ветровка и легкий шарф сегодня точно не помешают.

Прогноз на среду: готовьте зонты

Передышка от осадков будет короткой. Уже в среду погода испортится.

В город придут дожди. Они будут идти с перерывами весь день. Ночью похолодает до +10…+12°. Днем будет так же, как сегодня — в районе +15…+17°.

Воспользуйтесь сухим днем и погуляйте по паркам. А вот завтра без зонта из дома лучше не выходить.

Ранее «Городовой» рассказывал, тонет ли Петербург раз в сто лет и когда было последнее наводнение.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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