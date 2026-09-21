Великая вода Петербурга: тонет ли город раз в сто лет и когда было последнее наводнение

21 сентябпя Петербурга впервые узнал, что такое наводнение.

21 сентября — особенный день для жителей Петербурга. Правда, многие о нём забыли.

В этот день в 1777 году Северная столица впервые пережила настоящий кошмар — катастрофическое наводнение, рассказал в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

С тех пор вода не раз пыталась смыть город.

Первое бедствие и сигнал тревоги

Утром 21 сентября 1777 года Нева поднялась на 321 сантиметр выше нормы. Вода сносила деревянные дома, вырывала с корнем деревья и затопила улицы.

Уже на следующий день императрица Екатерина II подписала важный указ. В городе решили создать первую службу предупреждения.

Когда вода начинала подниматься, в Петербурге стреляли из пушек, били в колокола и вывешивали флаги. Это помогало людям спасти жизни и укрыть имущество.

Откуда вообще берутся наводнения?

Главный виновник — не проливные дожди и не таяние снега. Город «потопляют» балтийские циклоны.

Сильный западный ветер гонит воду из Балтийского моря в Финский залив. Возникает огромная волна. Она заходит в устье Невы и подпирает речное течение. Реке просто некуда течь, и она мгновенно заливает городские улицы.

Абсолютный рекорд: кошмар 1824 года

Самый ужасный день в истории Петербурга — 19 ноября 1824 года. Вода поднялась на 421 сантиметр!

Под водой оказалась большая часть города. Гибли люди и домашний скот, рушились каменные здания.

Правда ли, что беда приходит раз в 100 лет?

Среди петербуржцев давно ходит легенда о «столетнем цикле». И статистика её почти подтверждает:

1824 год — самое страшное наводнение за всю историю.

— самое страшное наводнение за всю историю. 1924 год — второе по силе бедствие (вода поднялась на 380 см).

А что же было в 1724 году? Тогда сильного потопа не случилось, вода поднялась всего на 211 см. Зато «рвануло» совсем рядом — в 1723 и 1726 годах. Тогда уровень поднимался до 272 и 270 см.

В XX веке тоже были мощные удары стихии: в 1955 году (293 см) и в 1975 году (281 см). Так что теория про раз в сто лет работает с небольшими оговорками.

А что происходит в наши дни?

Сегодня петербуржцы почти забыли о страхе перед стихией. Причина проста — в 2011 году город защитила дамба (Комплекс защитных сооружений). Когда к городу подступает опасная волна, огромные ворота дамбы просто закрываются.

Из-за этого наводнения стали редкой экзотикой. Хотя природа умеет удивлять: например, 4 июля 2025 года произошло уникальное летнее наводнение. Для Петербурга это огромная редкость, ведь обычно Нева бушует только осенью.

Но как бы ни была надежна современная защита, история напоминает: с водой в Петербурге шутить точно не стоит.

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