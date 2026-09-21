«Ещё надеемся на Бабье лето»: Колесов рассказал, какая погода ждет Петербург

Погода меняет сценарий.

Осень за окном пока не радует, но синоптики намекают: небесная канцелярия готовится к переменам. Над Скандинавией и европейской частью России меняется движение воздуха. Атлантические дожди уходят, и появляется реальный шанс на тепло.

Атлантика «закрывается» на замок

Последний сырой циклон с Атлантики проходит через Балтику. За ним путь привычным дождевым облакам перекроет мощный антициклон со стороны Англии, рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Он сработает как живой щит. Настоящая стена из высокого давления просто не пустит новые затяжные дожди с запада.

Кто теперь рулит погодой?

Теперь управлять погодой будет вихрь, который пришел со стороны Беларуси. Ветер сменится на восточный. Именно этот южный циклон принесет нам последние сентябрьские дожди, но одновременно притащит с собой и более теплый воздух.

Что ждет Петербург и область?

В ближайшие дни погода будет меняться волнами:

Сегодня: местами пройдут короткие дожди. На востоке области возможны сильные ливни. В Питере скромные +14…+16 градусов.

местами пройдут короткие дожди. На востоке области возможны сильные ливни. В Питере скромные +14…+16 градусов. Завтра: передышка. Осадков не ждем, циклон только собирается с силами.

передышка. Осадков не ждем, циклон только собирается с силами. Среда и четверг: снова придется достать зонты. Зато потеплеет — термометры покажут до +18 градусов.

А когда же бабье лето?

После четверга дожди должны наконец-то прекратиться. И вот тут начинается самое интересное.

Обычно «бабье лето» наступает, когда над регионом надолго зависает солнечный антициклон. Он не дает формироваться тучам и прогревает осенний воздух. Сейчас атмосферные пазлы складываются именно так.

Если мощный купол высокого давления закрепится, нас ждет период сухой, тихой и очень приятной осенней погоды.

"Так что с нетерпением ждём этот период, внимательно наблюдая за атмосферными процессами, как же там что будет меняться. Ведь мы же все ещё надеемся на Бабье лето", - говорит эксперт.

Ранее «Городовой» рассказывал, какую погоду в Петербург принес очередной циклон.