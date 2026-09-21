Правило «трех групп»: как правильно обрезать клематисы осенью, чтобы насладиться цветением уже в июне

Многие садоводы не учитывают, что неправильная обрезка клематисов может привести к отсутствию цветения или его существенному снижению в следующем сезоне. Агроном Ксения Давыдова в интервью «Городовому» разъяснила ключевые аспекты работы с лианами.
Закладка цветочных почек у клематисов зависит от их видовой принадлежности, в связи с чем растения подразделяют на три группы, требующие дифференцированного подхода к обрезке.
Первая группа
Она объединяет крупноцветковые лианы высотой до пяти метров, цветение которых происходит исключительно на прошлогодних побегах. В ходе осенних работ следует удалять только поврежденные и больные части растения, сохраняя остальные побеги на опорах для зимовки. Данные сорта отличаются высокой морозостойкостью, выдерживая понижение температуры до -40 градусов, и цветут в течение 1,5–2 месяцев, начиная с начала лета. К популярным сортам относятся «Голден Дрим», «Вайт Свон», «Дженни» и «Жанна д'Арк».
Вторая группа
Характеризуется цветением на побегах прошлого и текущего года. Высота лиан достигает трех метров. Цветение протекает в два этапа: в начале лета и во второй половине августа. Рекомендуемая обрезка подразумевает сохранение побегов высотой до 1,5 метров. Учитывая умеренную морозостойкость данной группы, требуется мульчирование корневой системы и укрытие лапником. Популярные сорта: «Анна Герман», «Анжела», «Андромеда».
Третья группа
Отличается цветением исключительно на побегах текущего года. Длина лиан составляет до трех метров. Ежегодно по завершении сезона растения обрезают практически до уровня почвы, после чего проводят окучивание и укрытие срезанными побегами. Популярные сорта: «Бирюсинка», «Белла», «Аленушка».
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