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Ноу-хау для подлодок и плавучие заводы: Петербург меняет российский флот

Опубликовано: 21 сентября 2026 11:55
 Проверено редакцией
Ноу-хау для подлодок и плавучие заводы: Петербург меняет российский флот
Ноу-хау для подлодок и плавучие заводы: Петербург меняет российский флот
Global Look Press / Russian Archive
Петербург удивляет новыми идеями и кораблями.

Санкт-Петербург в очередной раз доказывает статус главной морской столицы России. Здесь делают не просто корабли. В городе рождаются технологии будущего.

Рассказываем, что интересного произошло в петербургском судостроении.

Кислород в «термосе»: прорыв для подводных лодок

Подводному двигателю нужен кислород. Без воздуха топливо просто не будет гореть. Обычно кислород возят в газовых баллонах под высоким давлением. Но они тяжелые и занимают слишком много места.

Петербуржский инженер придумал и запатентовал другое решение. Он предложил хранить кислород в жидком виде — в специальных криогенных баках, похожих на гигантские термосы, сообщает www1.ru.

Считаем разницу:

  • Если сжать газ под давлением, его объем уменьшится 200 раз.
  • Если кислород сжизить, его объем сократится сразу в 600 раз!

Это позволит уменьшить баки с кислородом почти в три раза. Подлодки станут легче и компактнее. А главное — они смогут находиться под водой без всплытия гораздо дольше.

Траулер «Механик Щербаков»: суперсудно выходит в море

Пока ученые оформляют патенты, верфи строят реальный флот. На «Адмиралтейских верфях» подняли российский флаг на новом супертраулере «Механик Щербаков», сообщили в Смольном.

Это уже шестой корабль из серии СТ-192. Их строят по государственной программе «квоты под киль». Суть программы простая: компания получает права на вылов рыбы, если заказывает новые суда на российских заводах.

Назвали траулер в честь Василия Щербакова — легендарного судового механика.

Завод на волнах с комфортом отеля

«Механик Щербаков» — это не просто лодка с сетями. Это огромный плавучий комбинат длиной более 108 метров. Его особая форма носа режет волны и экономит топливо.

Судно будет ловить минтай и сельдь в суровых Баренцевом и Охотском морях. Всю рыбу перерабатывают прямо на борту за считанные минуты.

За одни сутки фабрика выдает:

  • 60 тонн филе;
  • 80 тонн фарша «сурими» (из него делают крабовые палочки);
  • 250 тонн рыбной муки.

Производство здесь полностью безотходное. Всё, что не идет на филе, превращают в муку и жир.

Прямо сейчас на верфях Петербурга строят около 40 судов разного класса. Это и ледоколы, и подлодки, и гражданские корабли. Город в очередной раз показывает: мы умеем делать сложную технику качественно и для любых задач.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда оживёт автопром Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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