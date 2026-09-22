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Термопластик, ровные обочины и 100 тысяч «квадратов» асфальта: путь к дачам и Финскому заливу стал идеальным

Опубликовано: 22 сентября 2026 13:54
 Проверено редакцией
Термопластик, ровные обочины и 100 тысяч «квадратов» асфальта: путь к дачам и Финскому заливу стал идеальным
Термопластик, ровные обочины и 100 тысяч «квадратов» асфальта: путь к дачам и Финскому заливу стал идеальным
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Дорожники полностью отремонтировали Рощинское шоссе.

Речь идет о 10-километровом участке от Приморского шоссе до границы с Ленинградской областью. Раньше водители часто жаловались здесь на колейность и трещины.

Губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось:

  • Сняли старое покрытие и уложили два слоя свежего прочного асфальта. Всего обновлено 100 тысяч квадратных метров дороги.
  • Укрепили обочины, чтобы они не сползали после дождей.
  • Нанесли яркую разметку из термопластика. Ее отлично видно ночью и в туман, и она не стирается за один сезон.

Новое покрытие сделали по современным стандартам. Такой асфальт легко выдерживает резкие перепады температур и плотный поток машин.

Куда теперь проще доехать

Рощинское шоссе — это главная артерия для любителей загородного отдыха. Оно соединяет Курортный район Петербурга и Выборгский район области.

Теперь без тряски и ям можно доехать до:

  • поселков Молодежное, Серово, Ушково и Рощино;
  • города Зеленогорска;
  • пляжей Финского залива и знаменитого заповедника «Линдуловская роща».

В теплые дни здесь проезжают тысячи машин в сутки. Обновленная дорога поможет избежать заторов на въездах в популярные зоны отдыха.

Ремонт продолжается по всему району

Рощинское шоссе — не единственный объект этого сезона. Дорожные службы активно работают по всему Курортному району.

Уже полностью готов километровый участок Дубковского шоссе в Сестрорецке. Он ведет к железнодорожной станции и популярному парку «Дубки».

Сейчас строители делают удобный проезд к Центру радиологии в поселке Песочный, куда ежедневно ездят сотни пациентов. На очереди — обновление Заречной дороги.

Масштабные работы шли и в прошлом году. Тогда в порядок привели сразу 30 километров Приморского шоссе, а также Линдуловскую дорогу, Вокзальную улицу и Сестрорецкое шоссе.

Власти города обещают: ремонт дорог на севере Петербурга продолжится, чтобы поездки за город приносили только удовольствие.

Ранее «Городовой» рассказывал, где ограничат движение в Курортном районе.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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