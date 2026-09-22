Термопластик, ровные обочины и 100 тысяч «квадратов» асфальта: путь к дачам и Финскому заливу стал идеальным

Речь идет о 10-километровом участке от Приморского шоссе до границы с Ленинградской областью. Раньше водители часто жаловались здесь на колейность и трещины.
Губернатор Александр Беглов рассказал, что изменилось:
- Сняли старое покрытие и уложили два слоя свежего прочного асфальта. Всего обновлено 100 тысяч квадратных метров дороги.
- Укрепили обочины, чтобы они не сползали после дождей.
- Нанесли яркую разметку из термопластика. Ее отлично видно ночью и в туман, и она не стирается за один сезон.
Новое покрытие сделали по современным стандартам. Такой асфальт легко выдерживает резкие перепады температур и плотный поток машин.
Куда теперь проще доехать
Рощинское шоссе — это главная артерия для любителей загородного отдыха. Оно соединяет Курортный район Петербурга и Выборгский район области.
Теперь без тряски и ям можно доехать до:
- поселков Молодежное, Серово, Ушково и Рощино;
- города Зеленогорска;
- пляжей Финского залива и знаменитого заповедника «Линдуловская роща».
В теплые дни здесь проезжают тысячи машин в сутки. Обновленная дорога поможет избежать заторов на въездах в популярные зоны отдыха.
Ремонт продолжается по всему району
Рощинское шоссе — не единственный объект этого сезона. Дорожные службы активно работают по всему Курортному району.
Уже полностью готов километровый участок Дубковского шоссе в Сестрорецке. Он ведет к железнодорожной станции и популярному парку «Дубки».
Сейчас строители делают удобный проезд к Центру радиологии в поселке Песочный, куда ежедневно ездят сотни пациентов. На очереди — обновление Заречной дороги.
Масштабные работы шли и в прошлом году. Тогда в порядок привели сразу 30 километров Приморского шоссе, а также Линдуловскую дорогу, Вокзальную улицу и Сестрорецкое шоссе.
Власти города обещают: ремонт дорог на севере Петербурга продолжится, чтобы поездки за город приносили только удовольствие.
Ранее «Городовой» рассказывал, где ограничат движение в Курортном районе.