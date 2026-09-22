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½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков

Опубликовано: 22 сентября 2026 14:07
 Проверено редакцией
½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков
½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков
Городовой ру
Как очистить внутренности стиральной машины

При эксплуатации современных стиральных машин пользователи нередко упускают из виду необходимость их регулярного технического обслуживания. Скопление грибковых отложений, плесени и загрязнений в труднодоступных узлах устройства со временем приводит к появлению неприятного запаха как от самой техники, так и от выстиранного белья.

Первый этап чистки

Наиболее эффективным методом очистки и дезинфекции стиральной машины является применение хлорсодержащих составов. Специализированные средства, такие как «Доместос», успешно зарекомендовали себя в устранении патогенной микрофлоры и стойких загрязнений.

Необходимо растворить несколько капель данного средства в половине стакана воды и равномерно распределить полученный состав по барабану стиральной машины. Плотно закройте дверцу и оставьте стиральную машину в данном состоянии на 20 минут для проведения дезинфекции.

Второй этап очистки

По истечении указанного времени добавьте в барабан 0,5 чайной ложки средства и запустите цикл стирки в режиме «Полоскание». Когда цикл будет завершен, повторяем процедуру, на этот раз выбрав режим с температурой нагрева воды 90 градусов. Предварительно можно засыпать в отдел для порошка 200 граммов лимонной кислоты.

По завершении цикла очистки необходимо насухо протереть барабан, уплотнительную манжету и лоток для моющих средств. Оставьте дверцу устройства открытой на час для проветривания. Эти действия позволят незамедлительно устранить грибковый налет, слизь и посторонние запахи.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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