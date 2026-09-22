½ стакана в барабан — и стиралка как новая целый год: грязь, вонь, плесень и грибок вымыты напрочь из всех закоулков

Как очистить внутренности стиральной машины

При эксплуатации современных стиральных машин пользователи нередко упускают из виду необходимость их регулярного технического обслуживания. Скопление грибковых отложений, плесени и загрязнений в труднодоступных узлах устройства со временем приводит к появлению неприятного запаха как от самой техники, так и от выстиранного белья.

Первый этап чистки

Наиболее эффективным методом очистки и дезинфекции стиральной машины является применение хлорсодержащих составов. Специализированные средства, такие как «Доместос», успешно зарекомендовали себя в устранении патогенной микрофлоры и стойких загрязнений.

Необходимо растворить несколько капель данного средства в половине стакана воды и равномерно распределить полученный состав по барабану стиральной машины. Плотно закройте дверцу и оставьте стиральную машину в данном состоянии на 20 минут для проведения дезинфекции.

Второй этап очистки

По истечении указанного времени добавьте в барабан 0,5 чайной ложки средства и запустите цикл стирки в режиме «Полоскание». Когда цикл будет завершен, повторяем процедуру, на этот раз выбрав режим с температурой нагрева воды 90 градусов. Предварительно можно засыпать в отдел для порошка 200 граммов лимонной кислоты.

По завершении цикла очистки необходимо насухо протереть барабан, уплотнительную манжету и лоток для моющих средств. Оставьте дверцу устройства открытой на час для проветривания. Эти действия позволят незамедлительно устранить грибковый налет, слизь и посторонние запахи.

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