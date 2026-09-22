156 тысяч машинистам, 100 тысяч малярам и дефицит аниматоров: кто разрывает рынок труда в Петербурге

Работодатели буквально охотятся за некоторыми специалистами и готовы платить им отличные деньги. Давайте разберемся, кто сейчас в тренде и где платят больше всего.
Главные фавориты работодателей
Настоящий бум произошел в сфере управления и строительства. Спрос на руководителей филиалов вырос почти на 80%!
Сразу за ними идут рабочие специальности. Вакансий для маляров, штукатуров и отделочников стало больше на 39%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.
Также компании активно ищут:
- Администраторов в магазины и торговые залы;
- Грузчиков и начальников складов;
- Специалистов по безопасности и логистов;
- Машинистов и медицинских представителей.
Даже актеры и аниматоры попали в этот список — спрос на них вырос на 23%.
Кому платят больше всего?
Когда сотрудников не хватает, работодатели поднимают зарплаты.
Больше всего сейчас предлагают машинистам — почти 157 тысяч рублей в месяц. Руководителям отделов логистики готовят около 150 тысяч, а директорам филиалов — 130 тысяч рублей.
Хорошие деньги предлагают и на стройке. Опытные маляры и отделочники могут рассчитывать на 107,6 тысячи рублей в месяц.
Откуда такой спрос?
Почему возник такой ажиотаж? Главная причина — жесткий дефицит рабочих рук. В России сейчас остро не хватает мастеров, машинистов и строителей.
Кроме того, в стране активно развиваются внутренние производства и новые торговые пути. Из-за этого бизнесу срочно требуются толковые логисты, начальники складов и руководители, способные открывать новые филиалы.
Петербург на карте России
Петербург уверенно входит в топ регионов по уровню доходов, занимая 14-е место. На среднюю зарплату в городе можно купить почти три стандартных набора товаров и услуг. Это выше, чем в среднем по стране (2,7 набора), сообщают РИА Новости.
А кто же в лидеров? Первое место удерживают северные регионы. Абсолютный чемпион — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там местной зарплаты хватает аж на пять с лишним базовых наборов.
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