156 тысяч машинистам, 100 тысяч малярам и дефицит аниматоров: кто разрывает рынок труда в Петербурге

Рынок труда в Санкт-Петербурге заметно изменился.

Работодатели буквально охотятся за некоторыми специалистами и готовы платить им отличные деньги. Давайте разберемся, кто сейчас в тренде и где платят больше всего.

Главные фавориты работодателей

Настоящий бум произошел в сфере управления и строительства. Спрос на руководителей филиалов вырос почти на 80%!

Сразу за ними идут рабочие специальности. Вакансий для маляров, штукатуров и отделочников стало больше на 39%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование hh.ru.

Также компании активно ищут:

Администраторов в магазины и торговые залы;

Грузчиков и начальников складов;

Специалистов по безопасности и логистов;

Машинистов и медицинских представителей.

Даже актеры и аниматоры попали в этот список — спрос на них вырос на 23%.

Кому платят больше всего?

Когда сотрудников не хватает, работодатели поднимают зарплаты.

Больше всего сейчас предлагают машинистам — почти 157 тысяч рублей в месяц. Руководителям отделов логистики готовят около 150 тысяч, а директорам филиалов — 130 тысяч рублей.

Хорошие деньги предлагают и на стройке. Опытные маляры и отделочники могут рассчитывать на 107,6 тысячи рублей в месяц.

Откуда такой спрос?

Почему возник такой ажиотаж? Главная причина — жесткий дефицит рабочих рук. В России сейчас остро не хватает мастеров, машинистов и строителей.

Кроме того, в стране активно развиваются внутренние производства и новые торговые пути. Из-за этого бизнесу срочно требуются толковые логисты, начальники складов и руководители, способные открывать новые филиалы.

Петербург на карте России

Петербург уверенно входит в топ регионов по уровню доходов, занимая 14-е место. На среднюю зарплату в городе можно купить почти три стандартных набора товаров и услуг. Это выше, чем в среднем по стране (2,7 набора), сообщают РИА Новости.

А кто же в лидеров? Первое место удерживают северные регионы. Абсолютный чемпион — Ямало-Ненецкий автономный округ. Там местной зарплаты хватает аж на пять с лишним базовых наборов.

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