«Без опыта не берем»: почему выпускникам в Петербурге стало сложно найти первую работу

Выпускной позади, диплом на руках, а дальше — тишина. Выпускникам петербургских вузов сегодня приходится непросто. Найти первую работу по специальности превратилось в настоящий квест.
Мест меньше, желающих больше
Рынок труда в Петербурге сейчас переживает не лучшие времена для новичков. За последний год число вакансий для тех, кто только окончил вуз, урезалось на 18%, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
А вот количество резюме, наоборот, подскочило почти на треть — на 32%.
В итоге на одно место претендуют десятки вчерашних студентов. Сами выпускники оценивают сложность поисков почти на 8 баллов из 10. Почти никто не ожидал, что будет так тяжело.
Замкнутый круг: нет опыта — нет работы
Главная беда новичков банальна. Шесть из десяти выпускников говорят: их не берут, потому что нет опыта. Получается замкнутый круг. Чтобы получить опыт, надо устроиться на работу. А чтобы устроиться на работу, уже нужен опыт.
Есть и другие неприятные моменты:
- Низкие зарплаты. Почти четверти соискателей предлагают копейки. На эти деньги в Петербурге сложнее даже снять комнату, не говоря уже о жизни.
- Мало стоящих вакансий. Каждый пятый просто не видит нормальных предложений по своей специальности.
- Бесконечные тестовые. Работодатели заставляют делать объемные задания бесплатно, а потом просто исчезают.
И только 6% счастливчиков говорят, что нашли работу вообще без проблем.
При этом в центрах занятости Петербурга висит больше 44 тысяч вакансий, сообщает ТАСС. Вроде бы много. Городу не хватает "синих воротничков". А вот выпускники с гуманитарными и экономическими дипломами не востребованы.
Как пробиться новичку?
Просто рассылать резюме после получения диплома — стратегия, которая больше не работает. Эксперты и сами студенты сходятся во мнении: начинать работать нужно еще на 3-м курсе.
Стажировки, летние практики, фриланс или даже бесплатные проекты для портфолио — пригодится всё. Сегодня побеждает тот выпускник, у которого к защите диплома в резюме уже есть хоть какая-то строчка с реальным опытом.
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