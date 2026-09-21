«Без опыта не берем»: почему выпускникам в Петербурге стало сложно найти первую работу

Просто получить диплом уже недостаточно.

Выпускной позади, диплом на руках, а дальше — тишина. Выпускникам петербургских вузов сегодня приходится непросто. Найти первую работу по специальности превратилось в настоящий квест.

Мест меньше, желающих больше

Рынок труда в Петербурге сейчас переживает не лучшие времена для новичков. За последний год число вакансий для тех, кто только окончил вуз, урезалось на 18%, пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

А вот количество резюме, наоборот, подскочило почти на треть — на 32%.

В итоге на одно место претендуют десятки вчерашних студентов. Сами выпускники оценивают сложность поисков почти на 8 баллов из 10. Почти никто не ожидал, что будет так тяжело.

Замкнутый круг: нет опыта — нет работы

Главная беда новичков банальна. Шесть из десяти выпускников говорят: их не берут, потому что нет опыта. Получается замкнутый круг. Чтобы получить опыт, надо устроиться на работу. А чтобы устроиться на работу, уже нужен опыт.

Есть и другие неприятные моменты:

Низкие зарплаты. Почти четверти соискателей предлагают копейки. На эти деньги в Петербурге сложнее даже снять комнату, не говоря уже о жизни.

Почти четверти соискателей предлагают копейки. На эти деньги в Петербурге сложнее даже снять комнату, не говоря уже о жизни. Мало стоящих вакансий. Каждый пятый просто не видит нормальных предложений по своей специальности.

Каждый пятый просто не видит нормальных предложений по своей специальности. Бесконечные тестовые. Работодатели заставляют делать объемные задания бесплатно, а потом просто исчезают.

И только 6% счастливчиков говорят, что нашли работу вообще без проблем.

При этом в центрах занятости Петербурга висит больше 44 тысяч вакансий, сообщает ТАСС. Вроде бы много. Городу не хватает "синих воротничков". А вот выпускники с гуманитарными и экономическими дипломами не востребованы.

Как пробиться новичку?

Просто рассылать резюме после получения диплома — стратегия, которая больше не работает. Эксперты и сами студенты сходятся во мнении: начинать работать нужно еще на 3-м курсе.

Стажировки, летние практики, фриланс или даже бесплатные проекты для портфолио — пригодится всё. Сегодня побеждает тот выпускник, у которого к защите диплома в резюме уже есть хоть какая-то строчка с реальным опытом.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько на самом деле зарабатывают в Петербурге.