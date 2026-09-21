Простой пример по математике, который вывел из себя десятки пользователей сети: задачка, которая не всем по зубам!

Простые математические примеры иногда становятся причиной бурных дискуссий. Один из таких случаев произошёл на Pikabu: пользователь предложил задачку для проверки смекалки, но указал неверные варианты ответа. Это привело к настоящему «крестовому походу» в комментариях, пишет TechInsider.
Почему пример вызвал споры
Пример выглядит так: 1+1-(1+1)-1=?.
Автор поста допустил ошибку: в условии были перечислены неправильные ответы. Пользователи, привыкшие доверять предложенным вариантам, начали спорить и обвинять друг друга в незнании математики. На самом деле задача решается элементарно, если помнить о порядке действий. Ошибка автора превратила простой пример в повод для конфликта.
Как решить правильно
- Вспомним правило: сначала выполняются действия в скобках, затем сложение и вычитание слева направо. Решаем:
- Скобки: 1 + 1 = 2.
- Выражение принимает вид: 1 + 1 − 2 − 1.
- Считаем по порядку: 1 + 1 = 2, затем 2 − 2 = 0, и 0 − 1 = −1.
- Ответ: −1.
Интересный факт
Отрицательные числа, к которым относится и ответ −1, долгое время не признавались математиками. В Древнем Китае и Индии их использовали для долгов, но в Европе вплоть до XVII века называли «ложными» и «абсурдными». Лишь благодаря работам Рене Декарта и других учёных они вошли в науку. Сегодня без отрицательных чисел невозможно представить ни физику, ни экономику, ни программирование.
Вывод
Этот пример решается за секунды, если не забывать правила. Ошибка автора поста лишь подогрела интерес. Математика не терпит невнимательности, но именно такие задачки полезны для тренировки ума.
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